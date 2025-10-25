La Universidad de Huelva presenta el libro 'La Copa del Rey en el Decano del Tenis Español'

La Editorial de la Universidad de Huelva (UHU) ha presentado en el marco de la Feria del Libro de Huelva, en la Plaza de las Monjas, el libro 'La Copa del Rey en el Decano del Tenis Español. Real Club Recreativo de Tenis de Huelva: 136 años de historia', de Jaime Zaforas Díaz, una obra que rescata los orígenes y evolución del Real Club Recreativo de Tenis de Huelva, considerado el club más antiguo de España y sede del torneo más longevo del país: la Copa del Rey de Tenis, celebrada desde 1912.

Según ha indicado la institución académica en una nota, el acto contó con la participación del autor y de la vicerrectora de Proyección Universitaria, Joaquina Castillo, quienes destacaron el "compromiso" de la Editorial con "la calidad editorial, la investigación y la transferencia del conocimiento hacia la sociedad".

En concreto, la obra, publicada dentro de la colección Aldina de la Editorial Universidad de Huelva, constituye una "aportación fundamental al patrimonio cultural y deportivo de la provincia", al recuperar con "rigor histórico y sensibilidad narrativa" los orígenes y evolución del Real Club Recreativo de Tenis de Huelva.

Asimismo, la UHU ha indicado que el autor reconstruye el contexto histórico y social que dio origen al club, "desde la influencia británica de la Rio Tinto Company Limited y la fundación del Huelva Recreation Club en 1889, hasta la consolidación del tenis en Huelva como símbolo de identidad local".

Así, la obra repasa episodios y protagonistas --desde los pioneros británicos hasta figuras como Nadal, Moyá o Davidovich-- que han "marcado la historia" de un deporte "profundamente arraigado" en la ciudad.

Durante la presentación, Castillo ha subrayado que "este libro refleja el "papel esencial" de la Editorial de la Universidad de Huelva como "vehículo de transferencia del conocimiento, estrechamente vinculado a su entorno", y ha estimado que su misión "no se limita a la edición académica", sino que también apuesta por obras "que ponen en valor la historia y la cultura de Huelva y su provincia".

De esta forma, la institución académica ha destacado que esta publicación refuerza la vocación de la Editorial Universidad de Huelva por "divulgar investigaciones de calidad y fomentar el diálogo entre universidad y sociedad", contribuyendo a la "preservación de la memoria histórica onubense".

Esta obra homenajea al espíritu pionero de Huelva, "donde nacieron el fútbol, el tenis y tantas otras manifestaciones del deporte moderno" y, mediante este volumen conmemorativo, la Editorial Universidad de Huelva ha celebrado la riqueza cultural y deportiva de Huelva y su legado.