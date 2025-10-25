La Reina Letizia charla con la prensa en Valdesoto

Demostrando que lleva el periodismo por sus venas, la Reina Letizia ha mostrado su faceta más periodística en su visita a la parroquia de Valdesoto del Concejo de Siero con motivo de la entrega del Premio al 'Pueblo Ejemplar de Asturias 2025'.

Allí ha aprovechado un corrillo de reporteros para acercarse a saludar y preguntarle qué tal estaban llevando al conbertura del acto: "¿Cómo está yendo la mañana? ¿Cómo lo estás viendo todo? ¿os está gustando?", decía la monarca.

Después de preocuparse por ellos, Doña Letizia desvelaba cómo está viviendo la visita a Valdesoto: "Una maravilla, además el día es el que tiene que ser ¿no? porque así es Asturias", reflejando una vez más la naturalidad que siempre le ha caracterizado ante las cámaras.

Los Reyes, Don Felipe y Doña Letizia acompañados por la Princesa de Asturias y la Infanta Doña Sofía han entregado a la parroquia de Valdesoto del Concejo de Siero, el Premio al Pueblo Ejemplar de Asturias 2025, "por su compromiso y esfuerzo colectivo por mantener vivas y potenciar tradiciones ancestrales que transmiten de generación en generación. Las representaciones de los Sidros y les Comedies y el desfile de les Carroces reflejan fielmente su espíritu de unión y asociacionismo, que trasciende el ámbito local, ejemplo del legado de una sociedad civil organizada".