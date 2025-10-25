Agencias

La Reina Letizia charla con la prensa en Valdesoto

Por Newsroom Infobae

Guardar

Demostrando que lleva el periodismo por sus venas, la Reina Letizia ha mostrado su faceta más periodística en su visita a la parroquia de Valdesoto del Concejo de Siero con motivo de la entrega del Premio al 'Pueblo Ejemplar de Asturias 2025'.

Allí ha aprovechado un corrillo de reporteros para acercarse a saludar y preguntarle qué tal estaban llevando al conbertura del acto: "¿Cómo está yendo la mañana? ¿Cómo lo estás viendo todo? ¿os está gustando?", decía la monarca.

Después de preocuparse por ellos, Doña Letizia desvelaba cómo está viviendo la visita a Valdesoto: "Una maravilla, además el día es el que tiene que ser ¿no? porque así es Asturias", reflejando una vez más la naturalidad que siempre le ha caracterizado ante las cámaras.

Los Reyes, Don Felipe y Doña Letizia acompañados por la Princesa de Asturias y la Infanta Doña Sofía han entregado a la parroquia de Valdesoto del Concejo de Siero, el Premio al Pueblo Ejemplar de Asturias 2025, "por su compromiso y esfuerzo colectivo por mantener vivas y potenciar tradiciones ancestrales que transmiten de generación en generación. Las representaciones de los Sidros y les Comedies y el desfile de les Carroces reflejan fielmente su espíritu de unión y asociacionismo, que trasciende el ámbito local, ejemplo del legado de una sociedad civil organizada".

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Al Fatá se suma al consenso de las facciones palestinas para nombrar un gobierno de tecnócratas en Gaza

Al Fatá se suma al

Athenea del Castillo sustituye a la lesionada Salma Paralluelo en la convocatoria ante Suecia

Athenea del Castillo sustituye a

José Ortega Cano recibe a Gloria Camila en el plató de 'Supervivientes All Stars'

José Ortega Cano recibe a

Óscar López inaugura una jornada socialista que busca mejorar la ciberseguridad y la autonomía estratégica de Europa

Óscar López inaugura una jornada

La residencia de Carrión donde ha habido un incendio había pasado la inspección de la Junta en septiembre

La residencia de Carrión donde