La Princesa Leonor y sus bonitas palabras a su hermana

Si el discurso del Rey Felipe VI fue de lo más comentado en los Premios Princesa de Asturias por dejar en el aire la incógnita de si presidirá o no a las próximas ediciones -al asegurar que es el momento de "ir cediéndole ya este espacio, como Heredera de la Corona y como Presidenta de honor de la Fundación desde hace 11 años"- el de la Princesa Leonor no se quedó atrás.

Igual de emotivo que el de su padre, Doña Leonor tuvo un especial guiño con su hermana, la Infanta Sofía, en sus palabras cuando hablaba de Serena Williams: "Es bonito lo que dices de tu hermana. Sin venus no habría habido serena. Las hermanas cómplices son nuestras grandes aliadas y compañeras de viaje".

Unas palabras con las que consiguió emocionar a su hermana, que sonreía y le devolvía el sentimiento con una mirada tímida... al igual que a sus padres, quienes no pudieron contener las caras de satisfacción al cerciorarse del gran amor y admiración entre ambas.

Pero no solo hizo mención a la Infanta Sofía, también a los reyes. La Princesa Leonor optó por la fórmula de una carta a cada uno de los premiados para glosar sus logros y contribuciones en su discurso y explicó que lo hacía así porque "esta comunicación que evoca al papel y al bolígrafo", ha dicho entre las risas del público.

Y entonces, explicó que "aun siendo de la 'Generación Z' e hija de una 'X' y de un 'boomer', tengo la sensación de que una carta permite pararse, profundizar y pensar más", introduciendo en su discurso a sus padres de una manera más desenfadada.