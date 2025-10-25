Agencias

La Princesa Leonor luce mono denim y chaqueta de ante en su visita al Pueblo Ejemplar 2025

Por Newsroom Infobae

Si bien su hermana ha lucido la chaqueta de otoño que promete ser el fondo de armario de todas, la Princesa Leonor no se ha quedado atrás y ha apostado por un look que define muy bien su personalidad: cómoda, sencilla y con prendas que son tendencias.

Haciendo 'match' con la Reina Letizia y la Infanta Sofía, la Princesa de Asturias también ha lucido un estilismo vaquero, pero a diferencia de ellas ha sido con un mono denim oscuro, que poco ha podido mostrar debido a las condiciones climáticas.

Doña Leonor se ha rendido a las últimas tendencias este otoño y ha escogido para la visita al Pueblo Ejemplar de Asturias 2025 una chaqueta de ante en color camel oversize, que ha combinado con unos botines marrones.

Al contrario que su hermana, que ha llevado su melena suelta y ligeramente ondulada, la Princesa Leonor ha optado por una coleta que le recogía el pelo y le aportaba luz a su rostro, estilizando aún más todo su conjunto.

