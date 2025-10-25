Iberia inaugura este domingo su nueva ruta a Orlando (EE.UU.), sede de Disney World, con cuatro frecuencias semanales

Iberia inaugura este domingo su nueva ruta a Orlando (Florida, Estados Unidos) una ruta que contará con cuatro frecuencias semanales y se operará con aviones Airbus A330 con capacidad para 254 personas.

Orlando es una de los principales destinos turísticos de Estados Unidos ya que alberga Disney World, algo que hace pensar a la compañía que "puede convertirse en el destino estrella para estas Navidades", tal y como expresó la directora Comercial, de Clientes, de Desarrollo de red y Alianzas de Iberia, María Jesús López Solás.

Los vuelos a Orlando saldrán de Madrid los lunes, miércoles, viernes y domingos a las 11.30 horas, mientras que la vuelta partirá de Orlando los mismos días a las 18.20 horas de allí, aterrizando en Madrid a las 7.55 horas del día siguiente.

Se trata del noveno destino al que la aerolínea española vuela desde España. En concreto, la compañía ofrece conexiones a Nueva York, Miami, Boston, Chicago, Dallas Fort Worth, Washington DC, Los Ángeles, Puerto Rico y San Francisco.

Durante 2025, Iberia ofrece cerca de 2 millones de asientos entre España y Estados Unidos y una media de 150 vuelos semanales. Para esta temporada de invierno, la compañía española operará dos vuelos diarios a Nueva York y Miami; hasta dos vuelos diarios a Boston y Puerto Rico, rutas que se ha visto reforzada gracias a la llegada del Airbus A321XLR; y tres frecuencias semanales a Washington, que ha pasado de ser una ruta exclusivamente estival a tener operación anual.

También se mantienen el vuelo diario a Chicago, las cuatro frecuencias semanales a Dallas Fort Worth y las tres a Los Ángeles. Por su parte, San Francisco se opera como ruta de verano con tres vuelos semanales de mayo a septiembre.