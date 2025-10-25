Hallados ocho cadáveres sin identificar en bolsas de plástico bajo un puente en el sur de Guatemala

Los Bomberos de Guatemala ha confirmado el hallazgo esta pasada noche de ocho cadáveres todavía sin identificar, metidos en bolsas de plástico debajo de un puente del municipio de Palencia, en el sur del país, en un crimen que ha desatado la indignación de la población y del propio Gobierno, que ha prometido una persecución sin cuartel de los responsables.

Los cadáveres han sido hallados por Bomberos Voluntarios en el kilómetro 21 de la ruta al Atlántico, abandonados entre la maleza. No se sabe siquiera si son hombres o mujeres, o si presentaban señales de violencia, pendientes de la investigación del Ministerio Público (la Fiscalía del país), informa 'Prensa Libre'.

El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, ha dado orden al Ministerio de Gobernación para que actúe "con toda la fuerza del Estado ante el hallazgo ocurrido en Palencia".

"No habrá impunidad. Este gobierno enfrentará el crimen con firmeza, coordinación y resultados", ha avisado Arévalo en un mensaje publicado en su cuenta de X.