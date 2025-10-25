Agencias

Extinguido el incendio que calcinó Conservas Crespo en Santoña y la Guardia Civil inicia la investigación

El incendio que en la tarde de este viernes ha calcinado la nave de Conservas Crespo S.L., en Santoña, ha quedado extinguido, si bien los bomberos del Gobierno de Cantabria han acudido a apagar tres focos que se habían reavivado con alguna llama.

Los efectivos autonómicos se han desplazado durante la noche y a primera hora de esta mañana a revisar y a refrigerar la infraestructura que sufrió un derrumbe parcial, según han informado fuentes del Servicio de Emergencias 112 a Europa Press.

Mientras, la Guardia Civil está instruyendo diligencias por el suceso y especialistas de este Cuerpo en investigaciones de incendios realizarán una inspección y confeccionarán un informe que remitirán a la autoridad judicial.

El incendio, que no ha dejado daños personales, se declaró sobre las 15.30 horas y generó una gran columna de humo negra y tóxica visible desde las localidades del entorno de la villa. Dada la naturaleza de la empresa, en el interior había material inflamable como aceites y plásticos, llegando incluso a oírse alguna explosión de los depósitos de aceite.

En el operativo de extinción participaron bomberos del Ejecutivo, bomberos de Castro Urdiales, bomberos de Santander, 061, Guardia Civil y Policía Local, que dieron por controlado el fuego en torno a las 19.30 horas.

EuropaPress

