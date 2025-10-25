Eugenia Osborne, decidida a conocer a su hermano pequeño

Eugenia Osborne se ha sentado esta semana en '¡De viernes!' ofreciendo su entrevista más personal y hablando por primera vez de temas que nunca había tratado públicamente. Emocionada, la psicóloga desveló cómo afrontó la muerte de su madre, las polémicas de su padre y hasta el nacimiento del hijo que el presentador de televisión ha tenido recientemente con Gabriela Guillén.

Sincera, la hija de Osborne confesó que ni ella ni sus hermanas le pidieron al artista que se hiciera las pruebas de paternidad: "Nosotras no se lo pedimos nunca" porque "respetamos su decisión fuese la que fuese" y, además, "no teníamos duda de que no lo fuera".

De hecho, desveló que conoció a Gabriela solo "una vez" y fue "en una cena con más personas". Su padre se la presentó "como 'una amiga', pero en general siempre me ha presentado 'amigas', novias solo he conocido a dos", pero sí que aclaró que "no me presentó a ninguna otra amiga" en esa etapa... zanjando así las especulaciones que ha habido sobre las demás 'amigas' que Bertín podía haber tenido durante su noviazgo con la fisioterapeuta.

Además, Eugenia confesó que no tiene problema en conocer al hijo de Gabriela, de hecho lo hará cuando hable con sus hermanas y acuerden la manera de conocerlo y el lugar adecuado para ello.

Tras la entrevista en televisión, Eugenia llegaba a su domicilio de Madrid más tranquila y relajada y aseguraba de nuevo que ese encuentro con su hermano pequeño se va a producir tarde o temprano porque ni ella ni sus hermanas tienen problema en conocerlo: "Sí, eso ya lo he dicho antes, es algo que lo haremos en familia y cuando llegue el momento".

Además, expresaba el deseo de que Gabriela no se moleste por la entrevista que ha dado porque no era su intención: "Espero que no, la verdad. No era mi intención, o sea que... espero que todos estemos bien".