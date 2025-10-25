Agencias

Detienen a 39 personas en Barcelona en un dispositivo para reducir la presencia de armas blancas

Un dispositivo conjunto de Mossos d'Esquadra, Guardia Urbana de Barcelona, Policia Portuaria, Policia Nacional y seguridad privada para reducir la presencia de armas blancas en Barcelona ha terminado este sábado de madrugada con 39 detenidos y 53 denuncias por posesión de drogas y armas blancas.

También se han puesto 21 denuncias de tráfico y, por su lado, Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) ha puesto 259 denuncias relacionadas con el transporte público, informan los Mossos en un mensaje de X recogido por Europa Press.

En el marco del dispositivo 'Daga', se han inspeccionado dos locales, donde se han registrado 7 denuncias por armas o drogas, varias infracciones administrativas, un detenido por requerimiento judicial y un investigado por arma prohibida.

