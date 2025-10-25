(Crónica) Villarreal y Getafe toman Mestalla y San Mamés

El Villarreal se impuso (0-2) al Valencia este sábado en la décima jornada de LaLiga EA Sports y el Getafe tomó también una plaza importante como San Mamés ganando (0-1) al Athletic Club, mientras que el Espanyol pidió sitio entre los cuatro mejores de la tabla con su triunfo (1-0) ante el Elche.

El 'Submarino' se llevó con merecimiento un derbi que devuelve a la época, ni mucho menos lejana, de vacas flacas en Mestalla. El vecino amarillo fue mucho mejor que un Valencia que asomó a la meta rival en el tramo final por medio de Arnaut Danjuma. El ex del Villarreal pudo recortar distancias, pero en verdad los visitantes ejercieron de hermano mayor, con el partido en su mano.

Con todo, el equipo de Marcelino no estuvo a su mejor nivel, pero justo antes del descanso Gerard Moreno marcó el 0-1 de penalti protestado por los locales. Los de Carlos Corberán trataron de hacer dudar a su rival en la espesa salida de balón, pero Santiago Comesaña dobló la renta en el segundo tiempo y pudo marcar más un Villarreal que se pone tercero con 20 puntos, dejando al equipo 'che' con la crisis de vuelta y el descenso acechando.

Además, el Espanyol (18) se metió en zona de Champions en la fiesta de su 125 aniversario, gracias al gol de Carlos Romero en el inicio de la segunda parte, que alargó el bache de un Elche que ya no sigue su histórico inicio de campaña. Marko Dmitrovic e Iñaki Peña protagonizaron el primer tiempo con sus paradas, y una contra letal de los catalanes mandó en el inicio del segundo.

Mientras, después de cinco jornadas sin ganar, el Getafe lo hizo en San Mamés, para igual en 14 puntos a un Athletic que sigue dejando malas sensaciones esta temporada. Tras ganar al Qarabag en Champions, los de Ernesto Valverde sufrieron un tropiezo inesperado en casa, desconocidos y superados en una mala primera parte.

El equipo rojiblanco dio un obligado paso adelante tras el paso por vestuarios, pero el 'Geta' ató en corto a Nico Williams. Borja Mayoral hizo el 0-1 en el tramo final, sin reacción de un Athletic que está lejos de ser el de la temporada pasada. Los del sur de Madrid explotaron una vez más la plantilla corta de José Bordalás.

En sesión matinal este sábado, Girona y Real Oviedo protagonizaron un duelo trepidante, con momentos para ambos, que terminó en un punto que no les vale a ninguno. Un partido de esos que vale seis puntos se quedó en casi nada para el colista y el segundo por la cola, ambos con siete.

El equipo catalán dio continuidad a su buen partido contra el FC Barcelona pero como entonces, no obtuvo premio. De hecho, el Oviedo se fue al descanso por delante con el 0-1 de penalti de Fede Viñas y, al poco de la reanudación, Salomón Rondón hizo el 0-2. El equipo asturiano pareció tumbar a un Girona con buenas intenciones pero sin precisión ni contundencia en el último tercio de campo.

Cristhian Stuani, recién entrado, fue suficiente para animar a Montilivi, forzando y anotando un penalti como reacción inmediata (1-2). Aarón Escandell volvió a sostener al Oviedo como tantos partidos pero Ounahi hizo el 2-2 en el 80'. Aún quedaba tiempo y pasó de todo. Stuani desató la euforia con el 3-2 pero, en el largo descuento, David Carmo premió la fe del Oviedo.