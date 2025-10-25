COCEMFE pide reservar un 4% de vivienda protegida a personas con discapacidad

La Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE) ha pedido incluir en el Plan Estatal de Vivienda un "cupo vinculante" de "al menos el 4%" de vivienda protegida reservada para personas con discapacidad y una obligación legal para que las comunidades de propietarios realicen obras de accesibilidad cuando residan personas con discapacidad, independientemente del acuerdo vecinal.

Estas son algunas de las aportaciones que COCEMFE ha hecho al borrador del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, con el objetivo de "garantizar que esta nueva normativa contribuya de forma efectiva a asegurar el derecho de las personas con discapacidad a una vivienda adecuada, accesible y en comunidad".

La confederación valora "positivamente" que el borrador del Real Decreto reconozca la accesibilidad como principio rector y considere a las personas con discapacidad como grupo vulnerable, pero alerta de que, sin medidas operativas concretas, estos avances corren el riesgo de quedarse en "meras declaraciones".

"El acceso a una vivienda adecuada es la base para una vida independiente y una plena inclusión en la sociedad", ha argumentado el presidente de COCEMFE, Anxo Queiruga, al tiempo que ha añadido que no se puede seguir permitiendo "que miles de personas con discapacidad física y orgánica sigan encerradas en sus casas por falta de accesibilidad en sus edificios".

Entre otras propuestas presentadas por la entidad, también pide "la creación de un Fondo Estatal de Accesibilidad Universal, estable y finalista", que asegure la sostenibilidad financiera de las actuaciones en esta materia y garantice su continuidad en el tiempo o "impulsar programas de alquiler accesible, que combinen ayudas públicas y adaptación de inmuebles, con una reserva específica para personas con discapacidad".

Queiruga ha hecho hincapié en que "este Plan Estatal, además de reconocer a las personas con discapacidad como grupo vulnerable, debe establecer medidas específicas que garanticen su acceso real y efectivo a una vivienda digna". "El Plan tiene que contemplar la creación de prestaciones públicas específicas que apoyen la transición hacia viviendas accesibles, cubran los costes derivados de la adaptación y aseguren la sostenibilidad del proyecto de vida independiente", ha añadido.

COCEMFE también considera que la apuesta por "nuevos modelos habitacionales inclusivos", reforzaría el derecho a la vida independiente, la participación social y la convivencia en comunidad, y propone "incorporar un enfoque de género inclusivo y transversal, que además de proteger a las víctimas de violencia de género, contemple de manera explícita a las mujeres con discapacidad".