'Benjamín' se aleja de la Península y las temperaturas superan este sábado los 30ºC en Andalucía, C. Valenciana y Murcia

La borrasca 'Benjamín' se aleja este sábado de la Península, donde solo habrá avisos por lluvia en Salamanca y Cáceres, con precipitaciones de hasta 40 litros por metro cuadrado (l/m2), mientras que Andalucía, Murcia y Comunidad Valenciana registrarán temperaturas elevadas, con máximas de hasta 32ºC en Granada y Murcia, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

La AEMET prevé para este sábado que la Península y Baleares se encuentren bajo la influencia de una circulación atlántica con bajas presiones y un sistema frontal estacionario en el centro-norte peninsular, que dejará cielos nubosos o cubiertos con precipitaciones, con un predominio de nubosidad media y alta en el sureste y Baleares.

Asimismo, los mayores acumulados de lluvia se esperan en el sur de Castilla y León, norte de Cáceres y puntualmente en zonas de la Ibérica. No se descarta que las precipitaciones sean ocasionalmente fuertes y con tormenta en el entorno occidental del Sistema Central, así como, de forma más puntual, en zonas del sureste de Castilla y León.

Mientras, en Canarias se esperan intervalos de nubes bajas, que serán más abundantes en el norte de las islas y también se prevé nubosidad alta en aumento a lo largo del día. Además, serán probables los bancos de niebla matinales en el sistema Central y meseta sur, así como las brumas frontales en la mitad norte.

En cuanto a las temperaturas máximas, estarán en ascenso en la meseta sur, centro este, béticas orientales y Baleares y se esperan descensos en el resto. Respecto a las mínimas, se prevén ascensos en la mitad norte peninsular y Baleares, así como ligeros descensos en el resto. En Canarias, habrá pocos cambios y serán probables las heladas débiles aisladas en el Pirineo.

Por otra parte, soplarán vientos de componente sur rolando a componente norte en el Cantábrico y de componentes oeste y sur en el resto de la Península y Baleares. En el valle del Guadalquivir se prevé nordeste moderado rolando a suroeste después del mediodía. Además, serán moderados en litorales y de flojos a moderados en el interior. También podrán darse intervalos de fuerte de componente norte en litorales de Galicia. En Canarias, se espera viento flojo del noroeste con predominio de brisas.