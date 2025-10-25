Al menos un fallecido y tres heridos en una explosión de gas en Sochi (Rusia)

Al menos una persona ha fallecido y otras tres han resultado heridas tras una explosión de gas que ha tenido lugar en el cuarto piso de un edificio residencial en la ciudad rusa de Sochi, en la costa del mar Negro, según han informado las autoridades locales de la región de Krasnodar.

El fallecido ha sido un hombre de 70 años, mientras que los tres heridos han sido una mujer de 38 años, un hombre de entre 45 y 50 años y otro varón de 36 años que ha sufrido contusiones en la cadera y también ha sido ingresado. Todos han sido trasladados a centros médicos y atendidos por equipos sanitarios de guardia.

El Ministerio de Emergencias ha precisado que la explosión ha provocado un incendio dentro del apartamento y que los bomberos han logrado extinguir las llamas aproximadamente 20 minutos después de recibir la alerta, que ha llegado en torno a las 01.10 horas (hora local), según ha recogido la agencia rusa de noticias Interfax.

Las autoridades han confirmado que se han desplegado equipos de rescate y que se han evaluado los daños en el edificio, del que han sido evacuadas más de medio centenar de personas sin que se hayan reportado más víctimas.