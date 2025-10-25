Adam Silver habla de "comportamiento aberrante" tras las detenciones por apuestas ilegales

El comisionado de la NBA, Adam Silver, ha definido como "comportamiento aberrante" todo lo relacionado con un partido de 2023 entre Charlotte Hornets y New Orleans Pelicans sospechoso de haber sido adulterado en el marco de las apuestas deportivas ilegales y las partidas de póker amañadas que el FBI sigue investigando.

Silver habló este sábado públicamente por primera vez sobre las detenciones de Chauncey Billups, entrenador de los Portland Trail Blazers, y del base Terry Rozier, jugador de los Miami Heat, junto a otras 29 personas implicadas en esta trama con el apoyo de la mafia.

"Mi reacción inicial fue que estaba profundamente perturbado", afirmó Silver durante la transmisión en Amazon Prime de un partido entre los Boston Celtics y los New York Knicks. "No hay nada más importante para la liga y sus aficionados que la integridad de la competición. Y por eso tenía un nudo en el estómago. Fue muy molesto", añadió Silver.

Billups, que ganó el anillo como jugador con los Detroit Pistons en 2004 y está en el Salón de la Fama de la NBA, fue detenido en Oregón como sospechoso de estar implicado en esas partidas clandestinas de póker que contaban con el respaldo de familias mafiosas.

Rozier fue detenido en Florida y es uno de los seis sospechosos de participar en una trama de apuestas deportivas ilegales que utilizaba información privilegiada de la NBA y la transmitía a otros a cambio de dinero.

Luego tanto Rozier como Billups fueron puestos en libertad bajo fianza. El abogado de Billups señaló en un comunicado enviado a varios medios estadounidenses que su cliente "luchará contra estas acusaciones con la misma tenacidad que marcó sus 28 años de carrera".

La NBA había investigado previamente lo que Silver describió como un "comportamiento aberrante" en torno al citado duelo de 2023 entre los Hornets, el equipo de Rozier en ese momento, y los Pelicans.

Silver agregó que "francamente" no habían podido "encontrar nada" y la NBA permitió a Rozier volver a las canchas. Ese encuentro Hornets-Pelicans fue uno de los que los fiscales estadounidenses incluyeron el pasado jueves en su lista para ser investigados.

"Dos años y medio después, todavía no ha sido condenado por nada, para ser justos con Terry", apostilló Silver. "Obviamente no tiene buena pinta, pero se le ha puesto en situación administrativa de baja, por lo que aquí hay un equilibrio entre la protección de los derechos de las personas y la investigación. Y como he dicho, hemos estado trabajando con el Gobierno y ellos tienen poderes extraordinarios que la oficina de la liga no tiene", concluyó el comisionado de la NBA.