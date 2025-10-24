Violeta Mangriñán, su salomónica decisión en la polémica entre María Pombo y Laura Escanes

María Pombo y Laura Escanes se han convertido en las protagonistas de la polémica más comentada de la semana en redes sociales. Semanas después de que la mujer de Pablo Castellano desatase un gran revuelo al afirmar rotunda que hay que empezar a superar que hay gente a la que no le gusta leer, y que no se es mejor por leer, la ex de Risto Mejide ha visitado el programa 'Al cielo con ella' -que presenta Henar Álvarez en La 2- y respondía con una risita y un "sí leo, pero menos de lo que me gustaría" a la pregunta de si le gusta leer.

A pesar de no nombrar a María en ningún momento, ésta se daba por aludida y publicaba un demoledor mensaje a través de su Instagram: "Si el chiste se ríe de alguien, no es gracioso. No se humilla a nadie para hacer reír a los demás" reflexionaba, añadiendo el hastag #StopBullying.

Lejos de zanjar aquí el asunto, Laura tampoco se ha quedado callada y se ha defendido en redes sociales asegurando que "me parece un poco triste y absurdo tener que aclarar esto porque es un clip que salió antes como promo y no leí ningún comentario hasta que ella decidió publicar unas stories con indirectas insinuando que mi respuesta era bullying".

"Quiera o no quiera, a raíz de sus declaraciones sobre la lectura se ha generado un debate y creo que es algo que ya nos van a preguntar a todos. Y me parece bien porque así reflexionamos" ha justificado, apuntando que aunque "puede gustar más o menos mi reacción, mi respuesta no da titulares, no me pongo en contra de nadie, solo hablo de sí leo o no leo. Ese programa es de humor y el humor siempre ha sido una herramienta". "Insinuar que es bullying no me parece bonito, la verdad. Evidentemente, no me puedo callar con estas insinuaciones porque son muy graves. No se puede jugar a la ligera con este tema" sentenciaba "sorprendida".

Un enfrentamiento en el que ha tomado partido Marta Pombo, que indignada ha pedido públicamente que se deje a su hermana -embarazada de 7 meses- en paz, y sobre el que ahora se ha pronunciado otra de las influencers más populares de nuestro país, Violeta Mangriñán, a la que a su vez le han llovido las críticas por parte de sus haters, que la han tachado de "facha" por el exclusivo tipo de vida que lleva.

"Eso se tiene que regularizar de alguna manera porque yo soy una tía fuerte, o sea yo a mí no eso no me tumba, pero hay gente a la que sí. Nosotras también podemos meter la pata porque las influencers no somos perfectas, obviamente somos personas de carne y hueso y metemos la pata, nos equivocamos, la cagamos... y bueno, pues aprendemos" ha expresado.

Sin embargo, prefiere no posicionarse en la polémica entre María y Laura "porque no es la mía, pero espero que se puedan arreglar, que arreglen los malentendidos y poco más. No te puedo decir porque yo tampoco sé exactamente muy bien lo que ha pasado y no quiero hablar de más, no sé, de cosas que vaya a meter yo la pata". "Pero es normal que Marta haya apoyado a su hermana" reconoce.

Y aunque confiesa que "lo de Laura no lo veo que tal", sí sale en defensa de Pombo: "Entiendo que está hasta las narices de que la metan, porque de verdad que lo del tema de los libros fuese noticia tanto tiempo a mí eso es lo que me parece preocupante....".

"Coincidí con ella en un evento y estaba machacada porque es en plan 'es que he dicho que leer no te hace mejor persona', que es su opinión. Cuando sigues a alguien lo que dice no dicta sentencia, simplemente está dando su opinión, puedes estar de acuerdo o no puedes estar de acuerdo, pero la que se ha liado me ha parecido de verdad absurdo y creo que la gente tiene con muchas ganas de cancelar todo el rato y espero que ya se puedan arreglar" sentencia mostrando su apoyo a María.

Su consejo a su compañera, "tratar de relativizar y centrarse en lo importante, que es al final es lo que piensa de ti la gente que te rodea y que te quiere y que siempre, o por lo menos en mi caso tengo suerte, lo positivo gana lo negativo. Si hay un montón de personas que me siguen y me ven cada día, será porque tontas no son y saben cómo soy, o por lo menos lo intuyen, así que me quedo con eso".