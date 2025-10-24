Verstappen se postula para otro mordisco en México con Piastri lejos en los libres

El piloto neerlandés de Fórmula 1 Max Verstappen (Red Bull) dominó la segunda tanda de entrenamientos libres del Gran Premio de México y dejó una amplia sensación de superioridad de cara a la lucha por el Mundial contra los McLaren, en situación delicada el líder Oscar Piastri, mientras que los españoles Fernando Alonso (Aston Martin) y Carlos Sainz (Williams) fueron octavo y noveno.

Verstappen, tercero en la general, vuelve otra semana a la carga en busca de recortar por quinto GP consecutivo y optar a su quinto Mundial seguido. Una semana después de ganar la Sprint y la carrera del domingo en Austin (Texas), el de Red Bull entró en acción con dominio total en la FP2 (1:17.392), algo más de una décima mejor que Charles Leclerc (Ferrari) y Kimi Antonelli (Mercedes).

En el ensayo de la lucha por la pole, Verstappen se quedó solo en lo alto, todos ya con el neumático blando. Norris recortó la desventaja a dos décimas y terminó cuarto, pero Piastri fue duodécimo a ocho décimas del Red Bull. El australiano, líder con 346 puntos por los 332 de su compañero y 306 de 'Mad Max', ya sufrió en unos primeros libres que no usaron sus dos rivales.

La FP1 fue una oportunidad para 'rookies', hasta nueve se subieron a los monoplazas, y en la segunda tanda empezó la hora de la verdad. Para los McLaren las malas noticias fueron dos, la contundencia de un Verstappen que va lanzado a por la remontada y que encima ha ganado ya cinco veces en México, y lo apretado que están los tiempos. Un error este sábado se pagará caro, y los Ferrari y Mercedes están arriba para quizá ser jueces del Mundial.

Quinto terminó este viernes Lewis Hamilton por delante de un George Russell que, en los libres matinales, se coló en Foro Sol, entre aficionados en la grada, con una máscara de luchador mexicano, mientras que el séptimo mejor tiempo marcó Yuki Tsunoda. En octava y novena posición aparecen los españoles, por delante un Alonso que sí rodó en la primera sesión y que de nuevo aspira a los puntos.

El doble campeón del mundo dejó un pique con Hamilton, a quien aplaudió de manera irónica. Por su parte, Carlos Sainz se probó con suerte dispar, sufriendo lo igualado de los tiempos y obligado a clasificar arriba ya que arrastra una sanción de cinco puestos, tras Austin, para la parrilla. El madrileño, campeón el año pasado en el Autódromo Hermanos Rodríguez, aún tendrá la FP3 para afinar.