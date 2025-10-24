Sandra Gago desvela si Feliciano López y ella se plantean ampliar la familia

Sandra Gago y Feliciano López forman, desde que sus caminos se cruzaron en 2017, una de las parejas más sólidas y enamoradas del panorama nacional. Casados desde 2019 y con dos hijos pequeños en común -Darío, de 4 años, y Marco, de 1-, ¿se plantean ampliar la familia e ir a por la niña para poner el broche de oro a su felicidad?

Una pregunta complicada a la que la modelo ha respondido con naturalidad y una sonrisa en la fiesta 'Magnificient' con la que la joyería Rabat ha celebrado su éxito con amigos populares de la marca como Cayetana Rivera, Lourdes Montes, Blanca Romero, Lucía Rivera, Helen Swedin, o Belén Écija entre otros.

"Yo creo que ya se verá. No quiero decir ni que sí ni que no porque realmente no lo sabemos, no sabemos si ir o no ir a por un tercero. Tenemos ahí nuestros días que sí, nuestros días de 'ostras'. Es que son muy pequeños todavía. Tenemos unos niños todavía, estamos como dicen en el hoyo, y estamos empezando a salir. Entonces bueno, ya se verá. Conocí a mi marido con 22 años, me casé con 24, tuve a mi primer hijo con 25, al segundo con 28... Con 30 creo que he vivido muchísimo" confiesa.

Aunque públicamente tengamos una imagen de que Feliciano es muy serio, como asegura su mujer, tiene su lado divertido si le pones "unos buenos mariachis, canciones mexicanas y un vino que es su mayor pasión, y es el primero que canta". Y además es muy detallista: "Los dos lo somos un montón, nos encanta regalarlos mutuamente. Y a mí, por supuesto, me encantan las joyas, me encantan. Aparte es que disfrutamos mucho regalando, o sea, nos gusta muchísimo y siempre que nos hacemos un regalo nunca llegamos al día a dárnoslo, siempre nos adelantamos, nos lo contamos porque tenemos esa ansia de, eso, de darlo ya".