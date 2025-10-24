Agencias

Royal Caribbean comienza la construcción del séptimo barco de la clase Oasis que debutará en 2028

Por Newsroom Infobae

La naviera Royal Caribbean ha comenzado la construcción del séptimo barco de la clase Oasis que debutará en el año 2028, según ha comunicado este viernes la compañía.

La ceremonia fundacional se ha llevado a cabo en las instalaciones del astillero Chantiers de l'Atlantique, ubicado en Saint-Nazaire (Francia) donde se ha realizado la ceremonia del corte del acero que supone el inicio de la construcción de la nave.

Representantes de Royal Caribbean y de Chantiers de l'Atlantique asistieron al evento histórico para conmemorar el momento junto con los equipos de innovación, ingenieros navales, arquitectos y diseñadores que han trabajado en el proyecto.

