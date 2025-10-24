Resignación y deportividad en el último expulsado antes del arranque de la recta final. ¿Rubén Torres o Carlos Alba?

Ahora sí, ¡arranca la cuenta atrás para la gran final de 'Supervivientes All Stars 2'! Tal y como ha anunciado Jorge Javier Vázquez al inicio del programa de este jueves, ¡queda tan solo una semana para conocer al ganador de la segunda edición del reality de las leyendas! Será este domingo durante la gala de 'Conexión Honduras' los concursantes se mudarán a Cayo Paloma, el próximo martes se celebrará la semifinal y se producirá una expulsión decisiva, y el jueves 30 de octubre conoceremos al ganador de los 50.000 euros de premio.

Pero antes, los concursantes se han enfrentado a una noche trepidante en la que, con la emoción a flor de piel, ha tocado decir adiós a uno de los dos supervivientes nominados tras la salvación de Miri Pérez-Cabrero el pasado martes, Rubén Torres y Carlos Alba, han nominado por última vez, y la audiencia ha descubierto el nombre de los dos primeros finalistas, aunque ellos no lo saben y todavía no imaginan que les quedan solo 7 días en Los Cayos Cochinos.

Sin embargo, antes de saber el nombre del expulsado, Torres se ha enfrentado a la 'mesa de las tentaciones' ya que en la última gala de 'Tierra de nadie' no pudo hacerlo como el resto de sus compañeros -Miri, Jessica Bueno y Adara Molinero se cortaron sus melenas, Carlos se afeitó la barba y el pelo, y Tony Spina se depiló las axilas, se puso un taparrabo y se cortó el pelo en forma de cresta a cambio de suculentas recompensas-.

Y a pesar de sus dudas iniciales, el bombero no ha dudado en raparse al cero el pelo, la barba e incluso las cejas -algo que ha enfadado bastante a su novia Laura Cantizano, que ha dejado claro que no quiere que su chico tenga las cejas tiesas- a cambio de dos platos de migas (con las que lleva soñando desde que comenzó la aventura) y unas gominolas, que son su debilidad.

Sin pelo, y con el estómago lleno, Torres se enfrentaba a Carlos en un igualado duelo para saber cuál de los dos se queda a las puertas de la final. "No me quiero ir. Pero si me voy, me voy orgulloso porque me estoy enfrentando a un gran superviviente. Yo soy el Sevilla, y me estoy enfrentando al Real Madrid. Así que, orgulloso con lo que pase", expresaba muy nervioso el andaluz antes de conocer el veredicto de la audiencia.

También el de 'La isla de las Tentaciones' ha tomado la palabra para lanzar un último alegato por su salvación: "Esta edición quise no avasallar, aprender de todos un poco, como lo hace cada uno a su manera. De todos he aprendido un montón y lo único que me queda es disfrutar un poco más del paisaje y de los días que quedan, pero me siento muy realizado en este reality".

A continuación, Jorge Javier comunicaba el resultado de la votación y revelaba que el concursante salvado que continúa en el reality es Torres. Una salvación a la que ha reaccionado con euforia contenida, ya que como ha reconocido "me duele celebrarlo porque también quería que se salvase Carlos, es un gran superviviente, uno de mis mayores rivales aquí, a nivel de supervivencia, de compañerismo, de todo". "Yo pensaba que tenía poco que hacer, estoy súper feliz" ha confesado.

Resignado, Carlos ha reaccionado a su expulsión a las puertas de la final con deportividad y, antes de abandonar definitivamente la palapa, ha dado su 'beso de la traición' a Tony, otorgándole un punto extra en las nominaciones.