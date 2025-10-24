Petro insta a EEUU a que disminuya el consumo de droga "y lea más a Gabriel García Márquez"

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha instado este jueves a Estados Unidos a que "disminuya consumos y lea más a Gabriel García Márquez", en el marco de su respuesta a las últimas declaraciones de su homólogo estadounidense, Donald Trump, en las que acusaba al Estado colombiano de ser "una guarida de drogas".

"Colombia no es una guardia de drogas, de hecho las drogas que se producen en Colombia terminan en guaridas en EEUU para el consumo para el cual se produce", ha afirmado Petro a través de la red social X, negando las acusaciones esgrimidas por Trump.

Con todo, pese a su rechazo por el nuevo ataque del mandatario estadounidense y a la ruptura de Trump con Colombia, Petro ha hecho un llamamiento a la colaboración entre ambos Ejecutivos, manteniendo que "los gobiernos en dónde se produce y se consumen drogas deben ser capaces de construir estrategias comunes".

Asimismo, el presidente colombiano ha mostrado su insatisfacción con las importaciones colombianas en el país norteamericano y ha afirmado que "es clave que la ciudadanía y el gobierno de Estados Unidos puedan encontrar los caminos para que Estados Unidos disminuya consumos y lea más a Gabriel García Márquez", autor a quien en repetidas ocasiones ha insistido en reivindicar como símbolo nacional de Colombia.

Adicionalmente, frente a la intención expresada por Trump y su secretario de Defensa, Pete Hegseth, de matar a los miembros de cárteles de droga, Petro ha destacado la actuación del Estado colombiano. "Cárteles es lo que hemos destruido los colombianos y lo seguiremos haciendo", ha asegurado, haciendo un llamamiento a "separar la mafia del poder político y de la sociedad".

La respuesta de Petro ha llegado a raíz de un encuentro de miembros de la Administración Trump con la prensa en la que el mandatario estadounidense ha anunciado ataques por tierra en una ampliación sobre el terreno de la campaña con la que su Gobierno asegura estar previniendo la entrada de drogas en el país, aunque sin indicar en dónde ocurrirían.

En su intervención, ha acusado a Colombia de ser "una guarida de drogas" y a México de estar "gobernado por los cárteles", en una diatriba en la que tampoco ha dejado de lado a Venezuela, un país con el que en su Administración no están "muy contentos, por muchas razones", aunque el narcotráfico es sólo "una de ellas".

El enfrentamiento entre Trump y Petro ha ido en aumento en las últimas semanas, llegando a que el inquilino de la Casa Blanca tachara este miércoles a su par colombiano de "matón y mal tipo que produce mucha droga", amenazando con tomar "medidas muy severas contra él y su país" de no frenar las declaraciones en su contra.