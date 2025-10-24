Omar Montes y Lola Romero se convierten en padres de su primer hijo en común

Omar Montes y Lola Romero están de enhorabuena. La pareja ha dado la bienvenida a su primer hijo en común, el segundo para el cantante. Ha sido Ilia Topuria quien ha anunciado la feliz noticia a través de sus rede sociales compartiendo una imagen de ambos con el recién nacido.

Un embarazo que se ha llevado en la más absoluta discreción tras más de seis años de amor... pero que vivían con la mayor ilusión posible. A pesar de la buena nueva, ninguno de los dos ha compartido -todavía- nada en sus redes sociales y ha sido gracias a Topuria por lo que sus seguidores se han enterado de la noticia.

Lola tiene 23 años y cuando conoció a Omar se mudó junto a él a su piso del barrio madrileño de Carabanchel, donde vivieron los dos primeros años de su historia de amor. Después, se marcharon a las afueras de Madrid, a una vivienda de más de cuatro millones de euros que adquirió el cantante.

Allí, en la urbanización de lujo de Montepríncipe los dos comenzarán esta nueva etapa de su vida con su bebé y alejados de las cámaras como llevan haciendo años tras las sonadas noticias que en el pasado protagonizó el artista.