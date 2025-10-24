Nona Sobo confiesa qué busca en un hombre ante los rumores de relación con Marc Bartra

Centrada en su paso por 'Bailando con las estrellas', donde está demostrando una faceta de bailarina hasta ahora desconocida en ella y suena como una de las favoritas a hacerse con la victoria contra rivales de peso como Anabel Pantoja, o Blanca Romero, Nona Sobo ha aprovechado un descanso en los ensayos para asistir este jueves a la presentación del nuevo perfume de 'Dolce & Gabanna', 'Devotion'.

Siempre discreta con su vida sentimental, la actriz no ha querido pronunciarse sobre los rumores que la relacionan con el futbolista Marc Bartra -que habría rechazado devolver el 'follow' en Instagram a su ex Jessica Goicoechea tras su ruptura con Manu Moreno al estar comenzando una incipente relación con la protagonista de 'Entrevías'-, pero no ha tenido problema en aclarar qué relación tiene con Sebastián Yatra tras ser pillados en actitud cómplice el pasado mayo entrando en la casa del cantante en la capital.

"Somos súper amigos. Ya te unen con todo el mundo, pero no, nos llevamos súper bien. Ahora está fuera, pero siempre hacemos Bikram Yoga, o sea, lo amo" ha revelado, dejando claro que no ha tenido nada con el ex de Aitana.

"En mi corazón están mi madre y Bambi. Bambi es mi hija perruna, una chihuahua que la adoro, la adoro" ha añadido, deslizando que está soltera y que nada hay de cierto en su supuesto idilio con Bartra.

¿Qué tiene que tener un hombre para enamorarla? Como desvela, "mucho humor, empático, muy familiar, y muy protector también. Quizás buscamos ahí una protección de un hombre. Y nada, o sea, esto de nos gustan los hombres malos, yo no. Están buenos, que te cuiden, que estén por vos, tal, sí".

En cuanto a cómo está siendo la experiencia de participar en 'Bailando con las estrellas', Nona reconoce que aunque es duro "estamos ahí sobreviviendo todos", y destaca la gran unión que tiene con todos sus compañeros: "Los adoro. Anabel Pantoja qué descubrimiento, me ha sorprendido un montón. Me parece una tía así cachonda, como es, natura. Me encanta. Tania, Nerea ya la conocía. Bárbara Rey es lo más. Encima con mi madre y Sofía, su hija, se llevan súper bien".