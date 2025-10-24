Nerea Garmendia, la sonrisa de MVOCA, la nueva clínica de estética dental avanzada llega a Bilbao

La sonrisa más auténtica de Bilbao tiene nombre propio: MVOCA. Este jueves se ha inaugurado oficialmente su nueva clínica de estética dental avanzada en el centro de la ciudad, en Gran Vía de Don Diego López de Haro, 51, con una fiesta muy especial que ha reunido a numerosos invitados, como la actriz Nerea Garmendia, embajadora de la marca MVOCA -que ha retomado por todo lo alto sus compromisos profesionales tras convertirse en madre de su primer hijo, Unax, el pasado 4 de abril- y en la que ha habido varias sorpresas, como un show cooking en directo del chef Fernando Canales Etxanobe.

Como ha destacado el doctor Alberto Vericat, fundador y director del grupo, esta apertura "significa mucho más que abrir unas puertas: significa comenzar una nueva etapa en una ciudad que admiramos profundamente, Bilbao, que merecía tener un espacio como este. Y nosotros queríamos formar parte de su energía, su carácter y su visión de futuro".

"En MVOCA creemos que la belleza no se impone, se acompaña; no se trata de transformar, sino de revelar lo mejor de cada persona", ha subrayado el doctor Vericat durante el evento.

MVOCA BILBAO: ARTE, TECNOLOGÍA Y NATURALIDAD

MVOCA Bilbao nace con una filosofía clara: "La belleza de una sonrisa está en su naturalidad". Su concepto fusiona la estética dental más avanzada con una visión artística del diseño dental, creando sonrisas únicas, armónicas y personalizadas.

Entre los tratamientos que ofrece la clínica:

- Carillas de porcelana y disilicato de litio

- Carillas de composite y microcarillas

- Blanqueamiento dental Philips Zoom

- Contorneado y reconstrucción estética

Cada sonrisa se diseña digitalmente con tecnología de última generación, garantizando resultados naturales y personalizados en tan solo siete días.

NEREA GARMENDIA, EMBAJADORA DE LA SONRISA BILBAÍNA

La actriz Nerea Garmendia, reconocida por su energía, su naturalidad y su sonrisa contagiosa, encarna la filosofía de MVOCA en su campaña de lanzamiento, bajo el lema "En Bilbao no exageramos, solo tenemos la mejor sonrisa del mundo".

UNA APUESTA POR BILBAO Y POR EL BIENESTAR

El Grupo Vericat refuerza con esta inauguración su presencia en el norte de España, donde ha decidido realizar una doble apuesta médica y estética: por un lado, MVOCA como su firma de estética dental avanzada; y por otro, Vericat Implantología Inmediata Bilbao, especializada en implantes dentales de carga inmediata, recuperando dientes fijos en un solo día. La clínica de implantología, situada en Alameda Urquijo, 56, ha elegido al conocido chef Fernando Canales Etxanobe embajador de su marca.

Ambas clínicas comparten la misma filosofía de excelencia médica, innovación y atención personalizada, valores que definen al grupo pionero en implantología con más de 25 años de trayectoria. "Bilbao representa transformación, autenticidad y calidad, valores que sentimos muy nuestros. Queremos formar parte de su energía y contribuir a su bienestar y salud", concluyó el Dr. Vericat.