Muere la ex primera dama Nana Konadu Agyeman Rawlings, primera mujer en presentarse a la Presidencia de Ghana

La ex primera dama de Ghana Nana Konadu Agyeman Rawlings, quien se convirtió en 2016 en la primera mujer en presentarse a las elecciones presidenciales en el país africano, ha muerto a los 76 años "tras una breve enfermedad", según han confirmado las autoridades, que han decretado además tres días de luto nacional por su fallecimiento.

"El Gobierno anuncia con gran pesar y profunda tristeza el fallecimiento de la ex primera dama y fundadora del Movimiento de Mujeres 31 de diciembre, su excelencia Nana Konadu Agyeman Rawlings", ha dicho el portavoz de la Presidencia y ministro de Comunicaciones, Felix Kwakye Ofosu.

Asimismo, ha afirmado que el actual mandatario, John Dramani Mahama, ha declarado tres días de luto nacional entre el viernes y el domingo, periodo en el que todas las banderas deberán ondear a media asta en edificios públicos, misiones diplomáticas e instalaciones gubernamentales "en el país y en el extranjero".

"Esto es para honrar su memoria y reconocer su distinguido servicio a la nación", ha manifestado Ofosu, quien ha sostenido que la viuda del expresidente Jerry Rawlings --fallecido en 2020 y el hombre que más tiempo ha estado al frente del país africano-- "sirvió a Ghana con dedicación y compromiso, especialmente en el empoderamiento de las mujeres, el bienestar de los niños y el desarrollo social".

Agyeman Rawlings, nacida en 1948 en Cape Coast, fue la primera dama de Ghana durante varios meses en 1979 y entre 1981 y 2001, periodo en el que su esposo fue el presidente del país, en ambas ocasiones después de sendos golpes de Estado militares. Rawlings se impuso posteriormente en las elecciones de 1992 y 1996, abandonando el poder en 2001.

La antigua primera dama fundó en 1982 el Movimiento de Mujeres 31 de Diciembre --fecha en recuerdo de la segunda asonada encabezada por Rawlings--, una organización en defensa de los derechos de las mujeres que abrió además más de 800 escuelas de preescolar y actuó para proteger los derechos de la infancia y la planificación familiar, teniendo un papel relevante en la aprobación en 1989 de una ley sobre derechos de herencia para mujeres y niñas.

Posteriormente, se convirtió en 2016 en la primera mujer en presentarse a las presidenciales en Ghana al frente del Partido Nacional Democrático (PND), una votación en la que se impuso Nana Akufo-Addo con el 53,72 por ciento de los votos y en la que ella recabó menos de 17.000 votos, lo que supuso el 0,16 por ciento de las papeletas.

La delegación de la Unión Europea (UE) en Ghana ha expresado en un mensaje en X sus condolencias por la muerte de Agyeman Rawlings. "Honramos su legado de servicio y su defensa de los derechos de las mujeres y los vulnerables. Nuestros pensamientos están con Ghana y con su familia", ha zanjado.