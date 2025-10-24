Agencias

Microsoft presenta Mico, el nuevo rostro de Copilot que te acompañará en tu día a día

La actualización de Copilot ha recuperado la figura del asistente virtual con rostro con Mico, que acompañará a los usuarios mediante la interacción con voz en su día a día y ayudará en el aprendizaje de conceptos y fórmulas matemáticas.

Mico pone rostro a Copilot, con una imagen que recuerda a una burbuja con ojos y cara que responderá a los usuarios con expresiones y gestos. Con él, se podrá mantener una conversación en lenguaje natural, es decir, hablando con normalidad sin necesidad de palabras ni expresiones clave.

Mico responde a una necesidad de comunicarse de manera más fluida e informal y en cualquier momento, sin las limitaciones del texto. A cambio, ofrece una sensación de sentirse comprendido y escuchado, como han expuesto los expertos de Microsoft en el vídeo de la presentación.

Además de ser un asistente para el día a día, Micro también es un compañero de estudio con la nueva función Copilot Learn Live, que explica con paciencia conceptos, fórmulas matemáticas y hechos.

La actualización de Copilot también introduce las conversaciones grupales en las que el asistente de IA podrá ayudar con las cuestiones planteadas por cualquier participante, y la posibilidad de obtener información de archivos o de servicios de correo de Microsoft y Google, así como una experiencia más natural en Edge y Windows.

