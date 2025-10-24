Marta Peñate confiesa cómo lleva la ausencia de Tony Spina

Lo más granado del mundo de las redes sociales y de los creadores de contenido se ha dado cita este miércoles en la gala de los Gen Z Awards. Laura Escanes, Borja González, los gemelos Montoya, Lola Lolita, Sofía Surfers, Marta Lozano, Mery Turiel, Marieta y un sinfín de influencers entre los que se encontraba Marta Peñate, que contando los días para el fin de 'Supervivientes All Stars' se ha sincerado sobre qué es lo que peor lleva de la ausencia de Tony Spina.

"Le echo mucho de menos, una locura, pero ya es por todo... No lo supero la verdad" ha confesado, reconociendo que la única parte buena de no tener a su pareja a su lado es "que por lo menos he aprendido a estar sola". "Me daba pereza cocinar para mí sola, me daba pereza tener que dormir sola, levantarme sola... Y pues mira, una cosa que he quitado de mi checklist es el hecho de superar la soledad. La he superado, estoy sola en casa, cocino para mí sola, me gusta cocinar para mí sola por fin. Y pues, eso que me llevo, eso que me llevo" expresa resignada.

Siempre clara y directa, Marta ha asegurado que Tony tampoco tiene por qué quejarse después de que le hayan rapado el pelo en la intensa 'mesa de las tentaciones' que vivimos este martes en 'Supervivientes: Tierra de nadie', ya que lo de las chicas es mucho peor que lo suyo: "Yo soy mujer y tengo que decir que a mí que me corten el pelo me duele. No le quito mérito porque pobrecito, llevaba 10 meses para tener el pelo largo, es verdad. Pero también es cierto que que te corten el pelo como un champiñón, como a Jessica, es duro. O que, por ejemplo, Miri, que a mí no me gusta Miri, pero que tiene el pelo súper largo, que eso son años y años, que te lo dejen por aquí. No sé, la verdad, yo creo que no hubiera comido" ha sentenciado apuntando directamente a Laura Madrueño porque cuando le toca cortar el pelo a alguna concursante "le encanta, la veo disfrutando y digo 'jo, Laura'".

Aunque se casó con el italiano en Honduras, "no le he llamado marido ni una vez en persona, y deseando que ocurra eso, querido marido. Deseando que venga, deseando quitarme todo esto de encima, todos los frentes que hay abiertos, todas las guerras que hay abiertas, cerrarlas...". La que más le perturba y le molesta, como reconoce, la que tiene contra Oriana Marzoli.

"Ya no sé qué hacer para parar la guerra, porque me fui de plató un día, Otro día me dejé que me solapara continuamente para yo no quedar como una verdurela, al final quedo yo como una verdulera porque al final llega un punto en el que acabas hasta aquí y que tú dices, ya se acabó, ya no me voy a ir de plató, ya no me voy a callar, ya no. Me tendré que fastidiar y quedar de verduleraporque es que yo ya no me quiero dejar pisar más" explota, asegurando que es la ex de Tony la que está obsesionada con ellos.