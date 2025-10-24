Lula, sobre su posible reunión con Trump: "Voy a defender los intereses de Brasil"

Yakarta, 24 oct (EFE).- El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, dijo este viernes que está "plenamente interesado" en un posible encuentro con su par de EE.UU., Donald Trump, cuando ambos coincidan este fin de semana en Kuala Lumpur, y que está "dispuesto a defender los intereses de Brasil".

"Estoy plenamente interesado en ese encuentro. Y estoy plenamente dispuesto a defender los intereses de Brasil y mostrar que hubo un error en los aranceles a Brasil", dijo hoy Lula a medios de comunicación en Yakarta, su primera parada de una gira estos días por el Sudeste Asiático.

"Quiero probar con números que se trata de un error", enfatizó.

Brasil y EE.UU. viven una crisis diplomática inédita después de que el mandatario estadounidense impusiera aranceles del 50% a buena parte de los productos brasileños en represalia por el juicio contra el expresidente ultra Jair Bolsonaro por golpismo.

Tanto Lula como Trump coincidirán el próximo domingo en la cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) en Kuala Lumpur, si bien la Casa Blanca no ha confirmado por el momento si habrá un encuentro privado entre ambos.

"Todo el mundo sabe que yo solía decir que, cuando el presidente Trump quiere hablar, Brasil está listo para negociar", dijo hoy Lula.

El presidente brasileño insistió en que no hay ningún tema "vetado" para la mesa de negociaciones por su parte.

"Podemos discutir sobre cualquier cosa... Desde Gaza a Ucrania, Rusia, Venezuela, minerales críticos, tierras raras...", subrayó.

"Estoy convencido de que podemos avanzar y volver a tener una relación civilizada con Estados Unidos (...) No hay razón para continuar así", añadió.

Lula se negó a especificar qué concesiones estaría Brasil dispuesto a hacer en sus negociaciones con Estados Unidos, pero se mostró optimista en obtener resultados.

"Si no creyera que es posible llegar a un acuerdo, no tendría este encuentro. Nunca participo en una reunión en la que crea que no se puede triunfar. Solo sabré si es un éxito si participo", agregó.

Lula, que cumplirá en los próximos días 80 años, confirmó la víspera desde Yakarta su voluntad de presentarse a una reelección para los comicios de octubre del año que viene.

Se espera que el presidente brasileño viaje este viernes a Kuala Lumpur, la siguiente parada de su gira por el Sudeste Asiático, donde mantendrá el sábado una reunión con el primer ministro malasio, Anwar Ibrahim, y el domingo participará en la cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), como Trump. EFE

