Líder demócrata del Congreso de EEUU respalda a Mamdani antes de inicio de voto anticipado

Nueva York, 24oct (EFE).- El líder de la minoría demócrata en la Cámara de Representantes de EE.UU., Hakeem Jeffries, respaldó este viernes al candidato de su partido a la Alcaldía de Nueva York, Zohran Mamdani, un día antes de iniciarse el voto anticipado para las elecciones.

Jeffries, una de las figuras destacadas del Partido Demócrata, y que había evitado pronunciarse sobre los comicios, dijo a The New York Times que tiene "desacuerdos" con Mamdani pero destacó que le "apoya a él, y a toda la fórmula demócrata para la ciudad en las elecciones".

Mamdani, un joven asambleísta estatal y musulmán que pertenece al ala socialista demócrata, sorprendió ganando las primarias de su partido frente al exgobernador Andrew Cuomo, un demócrata moderado que sigue siendo su principal rival, ya que se presenta por la vía independiente.

Ayer, precisamente, el actual alcalde de Nueva York, Eric Adams, también demócrata moderado y que no busca la reelección, dio su apoyo a Cuomo pese a sus desavenencias previas y juntos enviaron mensajes contra Mamdani que incluían alusiones al "extremismo islámico".

Mamdani, que lidera las encuestas, dio hoy un mítin en una mezquita en el que acusó al exgobernador de islamofobia, pues aparte de sus mensajes de ayer junto a Adams, en un programa de radio reciente sugirió que el favorito "celebraría" otro atentado del 11 de septiembre.

"Quiero hablar en memoria de mi tía, que dejó de tomar el metro después del 11 de septiembre porque no se sentía segura con el hijab", dijo Mamdani, que ha recibido mensajes de apoyo de líderes demócratas, como la gobernadora del estado, Kathy Hochul, tras estos comentarios.

Cuomo, en el último debate electoral, argumentó que la comunidad judía no se siente segura con Mamdani, que ha expresado apoyo a la causa palestina y critica el "genocidio" de Israel en Gaza, y el candidato republicano, Curtis Sliwa, sugirió que apoyaba la yihad, algo que Mamdani rechazó.

Mientras se tensa el último tramo de la campaña electoral, este viernes, el equipo de baloncesto de los Knicks requirió a Mamdani que no use el logo del equipo después de que este lo usara en un anuncio que ha sido borrado, y aclaró que no dan su respaldo al candidato.

Según la encuesta más reciente, de Victory Insights, Mamdani ha ampliado su ventaja sobre Cuomo, con un 47 % de voto estimado frente a un 29 %. EFE