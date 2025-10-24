Las nuevas autoridades de Madagascar revocan la nacionalidad al depuesto presidente Andry Rajoelina

Las autoridades de transición de Madagascar han revocado este viernes la nacionalidad al depuesto presidente malgache Andry Rajoelina poco después de que el coronel Michael Randrianirina haya tomado posesión al frente del país africano.

El decreto, publicado en el diario oficial de Madagascar, está firmado por el primer ministro, Herintsalama Rajaonarivelo. Según el diario 'Midi Madagasikara', una de las razones para dicha revocación sería que Rajoelina tiene nacionalidad francesa.

Esto se produce el mismo día en el que agentes de la Comisión de Delitos Financieros (FCC) de Mauricio han arrestado al asesor del expresidente malgache, Maminiaina Ravatomanga, por sospecha de lavado de dinero y ocultación de fondos ilícitos.

El coronel Michael Randrianirina tomó posesión como nuevo presidente de Madagascar después de que la unidad de élite del Ejército que encabeza se pusiera del lado de los manifestantes que protagonizaron la última oleada de protestas antigubernamentales.

Rajoelina, quien obtuvo un nuevo mandato en las controvertidas elecciones de 2023, permanece en paradero desconocido --tras las informaciones sobre su evacuación en un avión francés-- en medio de la crisis en el país, sacudido por varios golpes de Estado desde que obtuvo su independencia de Francia en 1960 y donde los últimos disturbios reflejan profundas frustraciones con el Gobierno, el acceso a los servicios básicos y la corrupción generalizada.