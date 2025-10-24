Las autoridades de Etiopía suspenden temporalmente la actividad de la cadena alemana Deutsche Welle

La Autoridad de Medios de Comunicación de Etiopía ha anunciado este jueves la suspensión temporal de los permisos de trabajo de los reporteros de la cadena alemana Deutsche Welle (DW) en el país, alegando que están violando la legislación local y la deontología profesional.

El propio medio ha sido el que ha informado al respecto de la medida de las autoridades etíopes a través de un comunicado publicado en su perfil en la red social Facebook de su servicio en idioma amárico, que se habla en el norte y centro de Etiopía. En él, indica que dicho organismo le ha enviado una carta durante la jornada en la que no precisa cuánto tiempo durará la suspensión.

"Las autoridades etíopes han prohibido temporalmente a los reporteros de Deutsche Welle informar en diversas zonas de Etiopía", ha señalado DW, que ha recordado que cubre desde la década de 1980 la situación política, económica y social del país con corresponsales y actividades que operan en Etiopía.

Con todo, ha defendido que la emisora "ha recopilado información y difundido informes imparciales, equilibrados y precisos al público etíope a través de sus nueve corresponsales en Mekelle, Bahir Dar, Dessie, Adís Abeba, Hawassa, Dire Dawa y Assosa, aumentando el número de corresponsales desde 2010".

Esta medida llega semanas después de que la ONG Human Rights Watch (HRW) advirtiera del aumento de los arrestos de periodistas en Etiopía desde agosto, avisando de que la represión socava la libertad de prensa en el periodo previo a las elecciones legislativas de 2026.