LaLiga y la ATP debaten sobre el futuro de los deportistas profesionales tras su retirada

LaLiga Business School y la Asociación de Tenistas Profesionales (ATP) se reunieron este viernes en la sede de la patronal de clubes para debatir sobre "la importancia de la formación para los deportistas, especialmente en la etapa posterior a su retirada", en una cita en la que se destacó la apuesta de LaLiga por la educación.

La sesión contó con la presencia de tres exdeportistas, el tenista Tommy Robredo, el futbolista Miguel Torres y el jugador de baloncesto Javier Beirán, junto a la atleta paralímpica Adiaratou Iglesias, quienes compartieron sus experiencias personales sobre la transición del alto rendimiento hacia nuevas trayectorias profesionales. Durante el encuentro, todos coincidieron en destacar "la necesidad de ofrecer herramientas que ayuden a los deportistas a prepararse para el futuro", según indicó LaLiga en un comunicado.

El evento sirvió también para poner en valor el nuevo MBA en Gestión Deportiva para Deportistas de Élite, impulsado conjuntamente por LaLiga Business School y la ATP. Este programa internacional ofrecerá 30 plazas exclusivas (10 para tenistas, 10 para futbolistas y 10 para otros deportistas de alto rendimiento), con una duración de diez meses, y con el objetivo de acompañar a los atletas en su desarrollo profesional más allá de su carrera competitiva.

El director de LaLiga Business School, José Moya, comentó que quieren "acompañar a los deportistas en una nueva etapa de su vida". "Este MBA nace de la convicción de que quienes han vivido el deporte desde dentro pueden aportar una visión única a la gestión, la dirección y la transformación de la industria deportiva", razonó.

Por otra parte, Juanjo Martín, gerente de relaciones con los jugadores en la ATP, destacó la relevancia de la colaboración entre ambas instituciones. "Desde la ATP creemos firmemente que la educación es una herramienta esencial para empoderar a los jugadores más allá de la pista. Este programa les permitirá adquirir las habilidades necesarias para afrontar con éxito su futuro personal y profesional", afirmó.

Para concluir la jornada, se organizó una mesa redonda con un intercambio de impresiones entre los ponentes y los asistentes, representantes del ámbito deportivo y educativo, en la que se reforzó la idea de que la formación continua es un pilar clave para construir un ecosistema deportivo más sólido, sostenible e inclusivo.