La Reina Sofía conquista Oviedo con un dos piezas en color marfil

Un año más, la Reina Sofía ha asistido -junto a los reyes, Don Felipe y Doña Letizia, y sus nietas, la Princesa Leonor y la Infanta Sofía- a los Premios Princesa de Asturias. Una cita anual en el que la Familia Real al completo se deja querer en Oviedo y para la que eligen sus mejores galas.

Demostrando la confianza que tiene con su diseñador de cabecera, Alejandro de Miguel, la emérita ha vuelto a lucir uno de sus diseños. En esta ocasión ha lucido un traje de seda espectacular y súper elegante en tono marfil

El dos piezas está confeccionado en seda con hilos dorados y aplicaciones bordadas a mano por el método entolado hecho a medida para esta ocasión tan especial con el que ha vuelto a defender su sello más personal.

Además del estilismo, también ha llamado la atención la complicidad que ha derrochado con la Reina Letizia a su llegada al Teatro Campoamor, donde se han dejado ver compartiendo alguna confidencia que ha provocado la risa espontánea de ambas bajo la atenta mirada de todos los curiosos que se encontraban en las inmediaciones.

Alejandro de Miguel ha estado muy presente en esta edición, ya que no solo la Reina Sofía ha confiado en él, también Esther Alcocer Koplowitz con un traje pantalón palazzo en crepé de seda blanco, acompañado de una chaqueta de cuello envolvente, manga larga y cinturón forrado, que resalta su porte y transmite una sofisticación moderna y serena.