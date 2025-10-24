La Reina Letizia, la Princesa Leonor y la Infanta Sofía hacen 'match' con looks 'working girl' coordinados

Continúan los actos previos a la gran gala de los Premios Princesa de Asturias 2025 que se celebrarán esta tarde en el Teatro Campoamor de Oviedo. Tras presidir este jueves el XXXIII Concierto Premios Princesa de Asturias en el Auditorio 'Príncipe Felipe' -una esperada reaparición en la que al margen de la sofisticación de la Reina Letizia, y la elegante y madura sobriedad de la Princesa Leonor destacó el atrevido vestido de la Infanta Sofía- la Familia Real ha cumplido con la tradición y, coincidiendo con la llegada de la Reina Sofía al Hotel Reconquista, han presidido las audiencias previas a la entrega de los galardones que llevan el nombre de la heredera al trono, y que este año reconocen a destacadas personalidades como la tenista Serena Williams o el escritor Eduardo Mendoza.

Minutos antes de las 11.30 horas, sus Majestades, acompañados de sus hijas han hecho su aparición en el emblemático hotel ovetense -símbolo de los Princesa de Asturias- para mantener un encuentro con los galardonados con los "Premios Fin de Grado 2024" de la Universidad de Oviedo; los distinguidos con las "Medallas de Asturias 2025", "Hijo Predilecto 2025", e "Hijos Adoptivos 2025"; y los premiados con los "Premios Princesa de Asturias 2025", acompañados por los presidentes de los jurados y los miembros de los Patronatos de la Fundación Princesa de Asturias.

Audiencias en las que, lejos de los looks que lucirán esta tarde a su paso por la alfombra azul del Teatro Campoamor -donde se espera que deslumbren con sus mejores galas en una de las citas claves para la Familia Real- Doña Letizia, la Princesa Leonor y la Infanta Sofía han sorprendido con estilismos coordinados muy similares en clave 'working girl'.

Dejando atrás su imagen infantil y juvenil, las hijas de los Reyes han confirmado quién es su referente de estilo apostando por outfits ejecutivos casi idénticos a los que tantas veces hemos visto a su madre. La Princesa de Asturias, con un traje sastre azul marino de corte oversize con pantalón fluido, solapas clásicas, y botonadura cruzada, que ha combinado con top al tono y zapatos de tacón discreto y punta redonda, el pelo suelto con la rata al medio, y maquillaje marcado destacando sus labios.

Su hermana menor, ha hecho un homenaje a Doña Letizia escogiendo por primera vez un traje y en el color fetiche de su madre, el rojo vibrante. Un dos piezas compuesto por americana entallada con doble botonadura en dorado y pantalón de pinzas, que ha complementado con los labios pintados en el mismo tono, y unas bailarinas destalonadas en nude.

Y como 'no hay dos sin tres', la Reina también se ha decantado por un dos piezas haciendo 'match' con sus hijas. El suyo, en color gris marengo, con silueta estructurada con blazer larga con bolsillos vistos y doble botonadura cruzada en negro, pantalón recto con remate ligeramente acampanado, que ha combinado con top negro de cuello redondo, y zapatos de punta redonda al tono.

Al margen de sus estilismos al más puro estilo 'Ángeles de Charlie' del Rey Felipe VI, también ha destacado la complicidad y buena sintonía que han demostrado sus Majestades con sus hijas, y la especial relación que tienen Leonor y Sofía, que a pesar del tiempo que han pasado separadas en los últimos años -por la formación de la heredera al trono, que primero estudió dos años en Gales, y afronta su tercer año de formación militar en la Academia del Aire y el Espacio de San Javier tras su paso por las Academia del Ejército de Tierra de Zaragoza, y la Escuela Naval de Marín- continúan entendiéndose solo con la mirada.

Será esta tarde cuando la Familia Real presida la gala de los Premios Princesa de Asturias 2025, en la que se reconocerá a Byung-Chul Han (Comunicación y Humanidades); Eduardo Mendoza (Letras); Douglas Massey (Ciencias Sociales); Graciela Iturbide (Artes); Serena Williams (Deportes); Museo Nacional de Antropología de México, (Concordia); Mary-Claire King (Investigación Científica y Técnica); y Mario Draghi (Cooperación Internacional)

El sábado los Reyes y sus hijas pondrán el broche de oro a una de sus citas más esperadas del año visitando el concejo de Siero para entregar el premio al "Pueblo Ejemplar de Asturias 2025", que este año ha recaído en Valdesoto, en reconocimiento a su labor comunitaria, su compromiso con la tradición y su contribución al desarrollo social y cultural del Principado.