La Reina Letizia deslumbra en los Premios Princesa de Asturias con un vestido con transparencias

Por Newsroom Infobae

La Familia Real al completo se ha dejado ver, un año más, en el Teatro Campoamor de Oviedo para celebrar los Premios Princesa de Asturias 2025. Los reyes, Don Felipe y Doña Letizia, junto con sus hijas, la Princesa Leonor y la Infanta Sofía, y la Reina Sofía han sido el centro de todas las miradas.

Siendo consciente de la importancia de diga gala, que este año cumple su 45 edición, la Reina Letizia ha vuelto a brillar con su estilismo. Un año más, el negro ha sido el color elegido y ha arriesgado con un look de lo más favorecedor: pelo recogido y ligeramente ondulado.

A su llegada al Teatro Campoamor, la monarca ha tenido un momento de complicidad con la Reina Sofía. Mientras saludaban a todos los allí presentes han compartido alguna confidencia que les ha sacado una sonrisa, demostrando así la buena sintonía que existe entre ellas.

A diferencia de sus hijas, la Reina Letizia ha apostado por la comodidad y ha lucido el pelo recogido con una coleta que le dejaba al descubierto por completo su rostro, elevaba sus faciones y potenciaba aún más su mirada.

Sin lugar a dudas, lo que más protagonismo ha recibido han sido los pendientes de 'De Grisogono' en color negro y en forma de lágrima, que conocemos desde 2006, y que ha lucido en varias ocasiones en estos premios.

En cuanto al estilismo, la monarca ha sorprendido -no por el tono escogido- con un vestido palabra de honor con velo de gasa semitransparente y de largo migi que ha combinado con unos zapatos de tacón bajo de charol.

