Agencias

La Infanta Sofía deslumbra -de nuevo- con su vestido en los Premios Princesa de Asturias

Por Newsroom Infobae

Guardar

Como cada año, los Reyes, Don Felipe y Doña Letizia, junto a sus hijas, la Princesa Leonor y la Infanta Sofía, han viajado a Oviedo para asistir a la esperada entrega de los Premios Princesa de Asturias. Una cita en la que, además del compromiso institucional, la elegancia y el estilo vuelven a ocupar un lugar protagonista.

En esta edición, ha sido la Infanta Sofía quien ha acaparado todas las miradas -al igual que la noche anterior en el concierto previo a estos premios- con un look impecable que confirma su refinado gusto por la moda y su preferencia por el diseño español.

La hija menor de los Reyes ha apostado por un vestido de la firma Miphai, siguiendo así los pasos de su madre y de su hermana, ambas fieles defensoras del made in Spain. La infanta Sofía ha elegido el modelo Ámbar, confeccionado en crepe y en uno de los tonos estrella de la temporada.

La pieza destaca por su falda asimétrica con acabado en gasa vaporosa y una gran abertura lateral, que aporta movimiento y sofisticación. El escote cuadrado, los tirantes anchos y la solapa decorativa en el pecho completan un diseño de líneas modernas y refinadas.

El vestido, rematado con una cremallera invisible en la espalda, pinzas delanteras y traseras y un forro interior que asegura un ajuste perfecto, combina a la perfección la elegancia clásica con la frescura juvenil que caracteriza a la infanta.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

El asesor económico de Putin se reúne con la Administración Trump en EEUU: "La presión no funciona con Rusia"

El asesor económico de Putin

Schindler gana 860,3 millones de euros hasta septiembre, un 6,4% más, y mejora ligeramente previsiones

Schindler gana 860,3 millones de

Íñigo Quintero debuta con 'El sitio de siempre': "La fe está en mis canciones inevitablemente porque forma parte de mí"

Íñigo Quintero debuta con 'El

La neurorrehabilitación del daño cerebral adquirido en fases iniciales mejora "notablemente" la recuperación

Infobae

Iturbide dice que la fotografía no es la verdad, sino "la interpretación de la realidad"

Iturbide dice que la fotografía