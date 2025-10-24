La Infanta Sofía deslumbra -de nuevo- con su vestido en los Premios Princesa de Asturias

Como cada año, los Reyes, Don Felipe y Doña Letizia, junto a sus hijas, la Princesa Leonor y la Infanta Sofía, han viajado a Oviedo para asistir a la esperada entrega de los Premios Princesa de Asturias. Una cita en la que, además del compromiso institucional, la elegancia y el estilo vuelven a ocupar un lugar protagonista.

En esta edición, ha sido la Infanta Sofía quien ha acaparado todas las miradas -al igual que la noche anterior en el concierto previo a estos premios- con un look impecable que confirma su refinado gusto por la moda y su preferencia por el diseño español.

La hija menor de los Reyes ha apostado por un vestido de la firma Miphai, siguiendo así los pasos de su madre y de su hermana, ambas fieles defensoras del made in Spain. La infanta Sofía ha elegido el modelo Ámbar, confeccionado en crepe y en uno de los tonos estrella de la temporada.

La pieza destaca por su falda asimétrica con acabado en gasa vaporosa y una gran abertura lateral, que aporta movimiento y sofisticación. El escote cuadrado, los tirantes anchos y la solapa decorativa en el pecho completan un diseño de líneas modernas y refinadas.

El vestido, rematado con una cremallera invisible en la espalda, pinzas delanteras y traseras y un forro interior que asegura un ajuste perfecto, combina a la perfección la elegancia clásica con la frescura juvenil que caracteriza a la infanta.