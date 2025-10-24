La familia de Mario Vargas Llosa, "dolida" con Isabel Preysler por hacer públicas las cartas de amor del Nobel

Tal y como llevaba especulándose desde hace semanas, Isabel Preysler se ha abierto en canal en sus memorias y no se ha dejado nada en el tintero. 'Isabel Preysler. Mi verdadera historia' ha visto la luz este miércoles 22 de octubre en medio de una gran expectación medática por descubrir qué relataría sobre las grandes historias de amor que han marcado su vida y cuyos protagonistas son Julio Iglesias, Carlos Falcó, Miguel Boyer, y Mario Vargas Llosa. Y no ha defraudado, especialmente en lo relativo a la relación de 8 años que mantuvo con el premio Nobel y que terminó en diciembre de 2022 con una carta de despedida que 'la reina de corazones' ha hecho pública en su libro.

Una misiva en la que comunicaba al peruano el fin de su relación por una escena de celos que habría tenido lugar después de que la socialité asistiese a un evento con su hija Ana Boyer tras el que el escritor habría abandonado su residencia sin darle ninguna explicación: "A nuestra edad y en nuestro caso, las escenas de celos infundados están totalmente fuera de lugar y dan hasta vergüenza" (...). "Lo que de verdad hace imposible la convivencia es la mala educación y tú estás muy mal educado. Mi casa no es un hotel en el que las personas van y vienen sin tener en cuenta a los demás... Esta ha sido la segunda vez que lo has hecho, pero no va a haber una tercera. Por respeto a mí misma y porque no me lo merezco, no voy a dar por bueno tu comportamiento que considero totalmente inaceptable. Por favor, manda a alguien a recoger todas tus cosas" le pedía, dejando claro que su noviazgo estaba completamente roto.

No es la única carta que publica en sus memorias, ya que cansada de que el entorno del Nobel "intente hacer creer a todo el mundo que Mario fue desgraciado a mi lado", ha decidido compartir 8 de las cartas de amor y pasión que Vargas Llosa le escribió entre abril de 2015, y 2019 y de las que reproducimos a continuación algunos fragmentos:

"Te quiero mucho y hoy te beso, en cámara lenta, en tus orejitas, en tus hombros, en las manos y en los pies".

"Me parece que hace siglos desde la última vez que te tuve desnuda en mis brazos, sintiendo latir tu corazón, viendo la lucecita verde que asoma en el fondo de sus ojos por momentos, sintiendo la suavidad sedosa de tu piel. Te extraño, te quiero, el mundo parece vacío y sin vida cuando no estás conmigo, reinita de los delfines".

"Esta noche te diré cosas bonitas al oído mientras te hago el amor".

"Nunca imaginé que me harías tanta falta, que, en tan poco tiempo, te hubieras vuelto alguien tan imprescindible y querido en mi vida".

"Yo nunca he estado tan seguro sobre nada como lo estoy contigo. Te quiero y nada me haría más feliz que pasar todo lo que me queda de vida a tu lado, adorándote y procurando hacerte feliz. Qué revolución has causado en mi vida, amor mío".

Textos escritos de puño y letra por Vargas Llosa que Isabel defiende que ha sacado a la luz porque son de su pertenencia, pero que no habrían hecho ninguna gracia a la viuda, Patricia Llosa, y a los tres hijos del escritor fallecido el pasado abril a los 88 años, Álvaro, Gonzalo y Morgana.

Aunque no se han manifestado públicamente, su entorno desliza que están molestos y dolidos con la madre de Tamara Falcó por haber publicado estas cartas de amor, y estarían consultando con sus abogados la posibilidad de emprender acciones legales si pudiesen demostrar que dichas misivas vulneral el derecho al honor o a la intimidad el Nobel.

Coincidiendo con la publicación de las memorias de Isabel, este miércoles se ha inaugurado en Cáceres la VI Bienal de Novela Mario Vargas Llosa, primera tras su fallecimiento, y también primera que se celebra en España, convirtiendo Extremadura durante estos días en el epicentro de la literalura hispanoamericana.

El encargado de presidir este acto tan especial en homenaje a Mario, su hijo Álvaro, que visiblemente molesto ha tenido que enfrentarse a las preguntas de la prensa sobre las confesiones que hace la filipina en su libro sobre su historia de amor con su padre.

Sin ocultar su incomodidad, y aludiendo a la importancia de la Bienal, el primogénito del Nobel ha evitado revelar cómo se encuentra su familia y si es cierto que se estarían planteando demandar a Isabel, apuntando enfadado que el motivo de su presencia en Cáceres es por motivos culturales y "no por chisme".

Un silencio que ha mantenido este jueves, cuando una vez más ha dado la callada por respuesta a los descalificativos que la socialité hace sobre su padre en sus memorias, tachándolo de "celoso" y "maleducado".