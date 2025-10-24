Agencias

La complicidad de la Princesa Leonor y la Infanta Sofía en los Premios Princesa de Asturias

Por Newsroom Infobae

Guardar

Siempre están bajo la lupa ajena. Cada movimiento, paso y gesto entre ellas es analizado al detalle, pero lo cierto es que cada vez que coinciden en un acto público lo único que se dice de la Princesa Leonor y la Infanta Sofía es la gran complicidad que tienen.

Y es cierto. Este tarde en el Teatro Campoamor de Oviedo han vuelto a demostrar la gran unión que hay entre ellas. Desde su salida del Hotel de la Reconquista hasta en el interior del teatro, las dos hermanas han derrochado simpatía, pero sobre todo complicidad.

Muy pendiente de ella, la Princesa Leonor no dejaba sola a su hermana ni un solo momento y se unía junto a ella para entrar en el teatro a la misma vez... pero una vez dentro la imagen ha sido de lo más cariñosa.

Doña Leonor y Doña Sofía han tenido un gesto hacia su abuela materna, Paloma Rocasolano, que se encontraba como cada año en las butacas y, cuando han subido al escenario, han mirado al palco para saludar y mostrar sus respetos también a la Reina Sofía.

Han subido al escenario de la mano. Un acto de lo más significativo y que no solo demuestra la estrecha relación que tienen, sino también lo habituadas que están a ser el apoyo incondicional una de la otra en este tipo de actos públicos.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Xabi Alonso: "No hay que asustarse por ese pique sano, dentro del respeto"

Xabi Alonso: "No hay que

Bessent anuncia un "acuerdo marco" entre EEUU y China para evitar nuevos aranceles

Bessent anuncia un "acuerdo marco"

Estados Unidos anuncia un "acuerdo marco" con China para evitar nuevos aranceles

Estados Unidos anuncia un "acuerdo

Un crucero rescata a 19 migrantes a 20 millas de Cabrera y los traslada al puerto de Barcelona

Un crucero rescata a 19

La FINUL denuncia dos ataques israelíes tras derribar un dron de comportamiento "agresivo"

La FINUL denuncia dos ataques