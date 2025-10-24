La Casa Blanca ve improbable que se publiquen los datos del IPC de octubre por el 'cierre' del Gobierno

El Gobierno de Estados Unidos ha comunicado este viernes de que es improbable que se publique el informe del Índice de Precios de Consumo (IPC) correspondiente al mes de octubre ante el actual 'cierre' gubernamental.

"Debido a que los encuestadores no pueden desplazarse, la Casa Blanca ha sabido que, probablemente, NO habrá datos sobre la inflación el mes que viene por primera vez en la historia, lo que privará a los responsables políticos y a los mercados de información clave y supondrá un riesgo de catástrofe económica", ha indicado mediante una nota de prensa.

En este sentido, el Departamento de Trabajo tuvo que retomar parcialmente su actividad pese a dicho 'cierre' ante la necesidad de completar el documento del IPC de septiembre debido a que dicha lectura es empleada por la Seguridad Social para actualizar las prestaciones abonadas.

El dato de septiembre, que debería haberse hecho público el 15 de octubre, no ha sido publicado hasta hoy mismo. El mismo ha constatado que el IPC se aceleró una décima, hasta el 3% interanual, mientras que la variable subyacente se moderó en una décima y se quedó, igualmente, en el 3%.

El 'cierre' de la Administración federal se ha traducido en un parón estadístico de la salud económica de la primera potencia mundial, lo que podría afectar a las decisiones de tipos de interés que pueda tomar la Reserva Federal (Fed). El instituto emisor se volverá a reunir el 28 y 29 de octubre.