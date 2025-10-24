Íñigo Onieva, silencio absoluto tras las bonitas palabras de Isabel Preysler

Íñigo Onieva ha reaparecido ante las cámaras tras las bonitas palabras que su suegra, Isabel Preysler, le dedicó en la presentación de sus memorias cuando le preguntaron por su relación con él: "Tamara cree en el perdón y me ha hecho a mí creer en el perdón también y, además, vía Tamara he llegado a querer a Íñigo, le quiero como un hijo más", dijo la Socialité.

Tan solo 24 horas después de esas declaraciones, Íñigo se ha dejado ver ante las cámaras de Europa Press en exclusiva, pero haciendo gala de su discreción, el empresario no ha querido hacer ningún comentario al respecto sobre esa declaración de amor.

Parece que el marido de Tamara Falcó no quiere contradecirse, ni por este motivo tan especial, y quiere seguir estando en un segundo plano después de tomar la decisión de no hablar ante los medios de comunicación de su vida privada.

Las palabras de 'La reina de corazones' en la rueda de prensa que organizo en el día de ayer marca un antes y un después porque con ellas ha reflejado el gran cariño que siente por Íñigo y cómo ha llegado a perdonar, gracias a su hija, todo lo mal que se lo hizo pasar a la Marquesa de Griñón.