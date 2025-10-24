Iker Casillas, víctima de un robo de cine en su propia casa

En ocasiones la realidad supera a la ficción. Y sino que se lo digan a Iker Casillas, que ha sido víctima de un robo de película en su propio domicilio, perpetrado supuestamente por una persona de su máxima confianza: su empleada del hogar, que trabajaba en su casa desde 2019 -y también en la de su exmujer Sara Carbonero- y que, junto a su marido, vigilante de seguridad de la urbanización donde reside el exfutbolista en Pozuelo de Alarcón (Madrid) le habrían sustraido una importante colección de relojes de alta gama ante los propios ojos del exportero.

Tal y como ha trascendido este viernes, la pareja urdió el golpe meticulosamente, y aprovechando que la asistenta conocía a la perfección el lugar en el que Casillas guardaba las piezas, las habrían ido sustituyendo en los últimos meses por burdas imitaciones para que el de Móstoles no se diese cuenta de nada. El botín, cinco relojes de lujo, entre ellos un Rolex de oro, valorados en más de 50.000 euros.

Fue el propio Iker, especialista en relojes, el que se dio cuenta de que sus piezas no eran las originales -que al parecer estarían grabadas con algunos de los títulos más importantes que consiguió con el Real Madrid y con la Selección Española- y acudió rápidamente a la Policía, que convencidos de que el robo era obra de alguien de su máxima confianza, puso una trampa en la que no tardó en caer la empleada del hogar.

Tanto ella como su marido, vigilante de seguridad en la urbanización donde vive el exportero, han sido detenidos, y en el registro a su domicilio se habrían encontrado uno de los relojes sustraído a Casillas, y parte de otro, puesto que presuntamente los habrían desmontado para venderlos por piezas.