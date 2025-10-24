Agencias

Herido grave un hombre de 34 años tras caer de un patinete y quedarse inconsciente

Por Newsroom Infobae

Guardar

Un hombre de 34 años ha resultado gravemente herido y ha perdido la consciencia a causa del impacto provocado por su caída del patinete en el que circulaba por la calle de Algeciras, en la localidad madrileña de Arroyomolinos.

El Servicio de Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid ha recibido una llamada notificando el accidente en torno a las 23:30, tras lo que se han desplazado al lugar de los hechos agentes de la Policía Local y una UVI móvil del SUMMA112, según ha relatado a Europa Press el portavoz del servicio Luis Serrano.

A su llegada, el personal sanitario ha encontrado un hombre de 34 años inconsciente como consecuencia del impacto, ante lo cual "ha sido necesario intubarlo", según ha descrito el portavoz.

Una vez lograda su estabilización, la unidad desplazada del SUMMA112 ha trasladado al herido al hospital 12 de octubre en estado "muy grave".

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Líderes de la UE encargan a la Comisión la base legal para usar activos rusos para financiar a Ucrania

Líderes de la UE encargan

Sánchez defiende la limpieza del PSOE y carga contra el PP: "La financiación irregular tiene una sede y está en Génova"

Sánchez defiende la limpieza del

Las autoridades gazatíes afirman que la prórroga a la entrada de prensa busca "ocultar crímenes" de Israel

Las autoridades gazatíes afirman que

Trump anuncia ataques por tierra tras los dos últimos bombardeos a supuestas narcolanchas

Trump anuncia ataques por tierra

El Senado de EEUU rechaza una propuesta republicana para pagar a militares y otros trabajadores durante el cierre

El Senado de EEUU rechaza