Agencias

El Parlamento de Croacia da 'luz verde' a restablecer el servicio militar obligatorio

Por Newsroom Infobae

Guardar

El Parlamento de Croacia ha dado 'luz verde' este viernes a una serie de enmiendas para restablecer el servicio militar obligatorio con el objetivo de fortalecer las capacidades de defensa del país en medio de las crecientes amenazas globales y la guerra en Ucrania.

"Un conocimiento militar básico es necesario en un contexto de cambiantes circunstancias de seguridad a nivel mundial y de desastres naturales, cada vez más frecuentes, para que los jóvenes puedan protegerse a sí mismos, a su comunidad y, en última instancia, a su patria, ante cualquier amenaza", ha celebrado el ministro de Defensa, Ivan Anusic, en redes sociales.

La medida, que prevé reclutar a unos 4.000 jóvenes al año, ha sido aprobada en el Parlamento con 84 votos a favor, 30 abstenciones y once votos en contra. Se espera que los primeros exámenes médicos se realicen a principios de diciembre para que los reclutas se incorporen a los cuarteles en los primeros días de 2026.

"El entrenamiento durará dos meses y cubrirá habilidades militares básicas, desde el manejo de armas personales y el uso de equipo modernos, incluyendo drones, hasta primeros auxilios y fundamentos de defensa personal", ha detallado el Ministerio de Defensa en un comunicado en el que resalta que los reclutas tendrán derecho a un salario mensual de aproximadamente 1.100 euros netos.

Las mujeres no estarán sujetas al servicio militar obligatorio, si bien podrán acceder de forma voluntaria a la instrucción básica. De igual forma, los jóvenes que no quieran participar por creencias religiosas o morales podrán ser objetores de conciencia y completar tres meses de servicio civil. La medida también contempla multas de entre 250 y 1.320 euros para quienes, por causas injustificadas, no respondan al reclutamiento.

Croacia suspendió el servicio militar obligatorio en 2008, un año antes de unirse a la OTAN. Sin embargo, desde el inicio de la invasión rusa de Ucrania, las autoridades sopesaron la posibilidad de restablecer el reclutamiento obligatorio.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

El Frente Polisario amenaza con romper con la ONU si aprueba una resolución promovida por EEUU

El Frente Polisario amenaza con

Condenado a 17 años de cárcel un joven acusado de quemar un almacén a las órdenes de mercenarios rusos

Condenado a 17 años de

El TAD confirma la sanción a Hansi Flick, que no podrá estar en el Clásico

El TAD confirma la sanción

La acerera brasileña Usiminas registra pérdidas de 543 millones de euros en el tercer trimestre de 2025

La acerera brasileña Usiminas registra

El OCIb ofrece un diálogo musical entre las Tres Culturas de la España medieval

El OCIb ofrece un diálogo