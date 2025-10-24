Agencias

El espectáculo de humor 'Mentes Peligrosas' estrena su nuevo show en el Gran Teatro CaixaBank Príncipe Pío (Madrid)

El espectáculo de humor 'Mentes Peligrosas' regresa a Madrid este viernes, 24 de octubre, con un nuevo show en el Gran Teatro CaixaBank Príncipe Pío, tras vender más de 140.000 entradas desde su estreno en 2023.

En esta ocasión, contará con un elenco destacado que se alternará en un formato de cuatro artistas por función. Ana Morgade, Eva Hache, David Cepo, Hovik, Luis Piedrahita, JJ Vaquero, Álex Clavero y Leo Harlem, que anuncia su despedida de los escenarios.

Las actuaciones comenzarán el viernes 24 y el sábado 25 de octubre con Ana Morgade, Leo Harlem, Eva Hache y David Cepo. El domingo 26 de octubre el espectáculo contará con Eva Hache, David Cepo, Álex Clavero y Leo Harlem.

El viernes 31 de octubre el elenco estará formado por Leo Harlem, Eva Hache, Álex Clavero y Luis Piedrahita. El sábado 1 de noviembre, el show contará con Leo Harlem, Hovik, Álex Clavero y Luis Piedrahita, y el domingo 2 de noviembre será el turno de Leo Harlem, JJ Vaquero, Álex Clavero y Luis Piedrahita.

El show ha recorrido España desde su estreno en septiembre de 2023, colgando el cartel de entradas agotadas en todas las representaciones. Además, el pasado 7 de diciembre celebró la 'Gran Reunión' en el Movistar Arena (antiguo WiZink Center) marcando un hito en la comedia española con 12.500 entradas vendidas.

