El asesor económico de Putin se reúne con la Administración Trump en EEUU: "La presión no funciona con Rusia"

Por Newsroom Infobae

El jefe del Fondo Ruso de Inversión Directa, Kirill Dmitriev, ha remarcado este viernes a su llegada a Estados Unidos que "el lenguaje de la presión no funciona con Rusia" y que cualquier tipo de cooperación económica y comercial con Washington pasa por respetar también los intereses de Moscú.

"La cooperación económica entre Moscú y Washington solo se preserva si se trata a Rusia con respeto", ha dicho el asesor económico del presidente ruso Vladimir Putin, desde Nueva York, donde ha viajado a petición de la Administración Trump, que ha decidido no cancelar el viaje a pesar de los últimos desencuentros.

"Este viaje se planeó hace tiempo y no ha sido cancelado por la parte estadounidense pese a la serie de acciones hostiles que ha tomado recientemente", ha destacado, en alusión a las últimas sanciones de Washington y Bruselas.

Con respecto a estas medidas, Dmitriev ha señalado que "no tendrán absolutamente ningún impacto" en la economía rusa y solo servirán para "subir los precios en las gasolineras de Estados Unidos", según recoge la agencia TASS.

"Los precios del petróleo ya han subido y seguirán subiendo", ha advertido Dmitriev, para quien este tipo de medidas son parte de los intentos de Ucrania por perpetuar una guerra a instancias de británicos y europeos. "Desean que el conflicto continúe", ha afeado el asesor económico de Putin.

Dmitriev, que con esta es su segunda visita a Estados Unidos desde el reinicio de las relaciones entre Washington y Moscú tras la vuelta de Donald Trump, se reunirá previsiblemente este sábado con el principal mediador del presidente estadounidense, Steve Witkoff.

EuropaPress

