Agencias

EEUU sanciona a Petro, varios de sus familiares y el ministro del Interior de Colombia

Por Newsroom Infobae

Guardar

La Administración de Donald Trump ha impuesto este viernes sanciones contra el presidente de Colombia, Gustavo Petro; varios de sus familiares y el ministro del Interior del país latinoamericano, en el marco de las tensiones entre ambos gobiernos.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro ha incluido en su 'lista negra' a la primera dama, Verónica Alcocer, su hijo Nicolás Petro, y el ministro del Interior, Armando Benedetti.

Estas medidas llegan en la misma semana en la que se ha producido un encendido cruce de declaraciones entre Trump y Petro. De hecho, el inquilino de la Casa Blanca amenazó recientemente con tomar "medidas muy severas" contra Colombia y Petro, al que tachó de "matón y mal tipo que produce mucha droga".

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

El ministro de Justicia de Colombia presenta su renuncia por la absolución del expresidente Uribe

El ministro de Justicia de

Las nuevas autoridades de Madagascar revocan la nacionalidad al depuesto presidente Andry Rajoelina

Las nuevas autoridades de Madagascar

Fallece Jose Mari Argoitia, "un león inolvidable"

Fallece Jose Mari Argoitia, "un

VÍDEO: El Rey apuesta por "educar en valores" para garantizar la "convivencia democrática" y dar herramientas de futuro

VÍDEO: El Rey apuesta por

La Casa Blanca ve improbable que se publiquen los datos del IPC de octubre por el 'cierre' del Gobierno

La Casa Blanca ve improbable