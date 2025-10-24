Dos heridos a tiros durante una entrada no autorizada en una base de la Guardia Costera de EEUU en California

Dos personas han resultado heridas a tiros esta pasada noche en las inmediaciones de una base de la Guardia Costera de EEUU después de que su personal de seguridad abriera fuego contra un camión que intento efectuar una entrada no autorizada en la instalación.

El Departamento de Seguridad Nacional ha informado en su cuenta de X que el incidente ha ocurrido sobre las 22.00 en la base de Alameda (California), cuando se aproximó una furgoneta conducida por un individuo de forma "errática" y que intentó emplear el vehículo "como un arma" para "embestir contra la base de los guardacostas".

El personal de seguridad emitió varias órdenes verbales para que el conductor detuviera el vehículo. El conductor "ignoró las órdenes y procedió, primero, a dar media vuelta antes de "acelerar marcha atrás a gran velocidad", momento en que las fuerzas de seguridad abrieron fuego.

Como resultado, dos civiles han resultado heridos sin que su vida revista peligro: el conductor del vehículo acabó alcanzado en el estómago y un transeúnte resultó alcanzado por un fragmento. El conductor está siendo objeto de un examen psiquiátrico y el transeúnte ha recibido ya el alta.

La investigación queda ahora en manos de la Oficina Federal de Investigación (FBI).