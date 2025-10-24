Agencias

Condenado a 17 años de cárcel un joven acusado de quemar un almacén a las órdenes de mercenarios rusos

Por Newsroom Infobae

Un tribunal británico ha condenado a 17 años de cárcel a un joven acusado de prender fuego a un almacén que guardaba ayuda para Ucrania, en un delito efectuado a las órdenes del grupo de mercenarios ruso Wagner.

El joven Dylan Earl, de 21 años, ha confesado su delito, tipificado bajo la Ley de Seguridad Nacional, como autor del incendio en los almacenes industriales de Leyton, en el este de Londres, el pasado 20 de marzo.

La investigación posterior llevado a cabo por el Mando Antiterrorista de la Policía Metropolitana de Londres acabó determinando que Earl actuó por orden de Wagner, la organización de mercenarios dirigida en su día por Yevgeni Prighozin, allegado de Vladimir Putin, muerto en agosto de 2023 en un accidente aéreo tras ser condenado al ostracismo al orquestar un motín contra el presidente de Rusia.

El incendio causó daños estimados en un millón de libras (1.100.000 euros), incluidos equipos vitales del satélite Starlink destinados a Ucrania. El joven también reconoció su participación en una trama para secuestrar al multimillonario ruso Yevgeni Chichvarkin, crítico de Putin.

La defensa de Earl esgrimió en su momento que el joven, en realidad, fue engañado por un 'bot' ruso, un programa informático automatizado y que su cliente, empleado de la construcción, era "un individuo muy triste" que "tenía un cierto desapego de la realidad" y "buscaba elogios, importancia y significado".

