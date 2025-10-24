Comandante de Patrulla Fronteriza acusado de violar orden judicial en redadas en Chicago

Los Ángeles (EE.UU.), 23 oct (EFE).- Gregory Bovino, comandante de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) que ha dirigido las redadas masivas en Los Ángeles y Chicago, fue acusado este jueves de violar una orden judicial que le impide temporalmente usar ciertas tácticas para reprimir protestas o impedir la cobertura periodística de los operativos en Illinois.

La denuncia fue presentada hoy ante el tribunal de la jueza Sara Ellis, que había emitido una restricción temporal emitida el pasado 9 de octubre que prohíbe a los agentes federales arrestar, amenazar con detener o usar fuerza física contra periodistas y manifestantes a menos que exista causa probable para creer que la persona ha cometido un delito.

Bovino fue grabado en video lanzando varias latas de gas lacrimógeno contra una multitud durante un enfrentamiento entre agentes federales y manifestantes en La Villita de Chicago, un barrio eminentemente hispano.

El video, que se transmitió en vivo por Facebook, se grabó este jueves en medio de una protesta en el segundo día de operativos migratorios en el barrio hispano que se saldó por lo menos media docena de personas fueron detenidas en las redadas, incluyendo a un ciudadano estadounidense de 16 años, según las autoridades.

Las imágenes muestran a Bovino, uniformado, pero sin casco, lanzando al menos dos latas de gas lacrimógeno contra la multitud de manifestantes por encima de las cabezas de otros agentes.

La jueza Ellis ordenó a Bovino declarar junto con el subjefe de CBP Daniel Parra y el exdirector del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) en Chicago Russell Holt, sobre el uso de la fuerza por parte de los agentes durante la represión migratoria en la ciudad.

El nombre de Bovino también es conocido en Los Ángeles, donde lideró la ofensiva migratoria en junio pasado.

El comandante realizó un operativo en las afueras de un recinto donde el gobernador de California, el demócrata Gavin Newsom, acompañado de decenas de líderes locales, se expresaban en contra de las masivas redadas y presentaban su plan de redistribución de distritos congresionales.

Los agentes dirigidos por Bovino arrestaron al menos a una persona en ese operativo. EFE