Científicos revelan cómo se conservaron dos "momias" de dinosaurios con piel y pezuñas en Wyoming (EEUU)

Un estudio internacional en el que han participado científicos de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) ha logrado reconstruir con un nivel de detalle inédito la apariencia en vida del dinosaurio Edmontosaurus annectens a través de dos ejemplares que conservaron su piel, púas y pezuñas gracias a un proceso natural de "momificación" que implicó una delgada capa de arcilla.

La investigación, publicada en la prestigiosa revista 'Science', ha sido liderada por el paleontólogo Paul Sereno, de la University of Chicago y en ella han tomado parte los investigadores de la UNED María Ciudad Real y Daniel Vidal. En concreto, se centra en dos fósiles de este dinosaurio herbívoro de gran tamaño que habitó Norteamérica hace 66 millones de años: éstos reciben el apoyo de 'Ed Jr.' y 'Ed Sr.'.

De acuerdo con el texto, estos animales fueron encontrados en un yacimiento del estado de Wyoming (EEUU). Tras su muerte y desecación parcial, una inundación súbita los cubrió con arena húmeda. La acción de microorganismos formó un tapete biológico que atrajo partículas de arcilla y selló la superficie corporal.

Esa capa funcionó como un molde natural, conservando en tres dimensiones detalles tan delicados como escamas, arrugas y cascos ungueales. "Lo fascinante es que no se ha conservado tejido orgánico, sino una fina 'máscara' de arcilla de menos de un milímetro que reproduce la piel con una precisión microscópica", ha explicado Vidal.

Gracias a técnicas como la fotogrametría y la tomografía computarizada, Vidal y Real pudieron obtener modelos 3D extremadamente precisos de los fósiles sin necesidad de manipularlos directamente. Además, reconstruyeron digitalmente el volumen de las pezuñas y las almohadillas plantares y las compararon con huellas fósiles de hadrosaurios del mismo periodo. La coincidencia permitió recrear con gran fidelidad la forma y biomecánica de las patas traseras.

La investigación detalla que de 'Ed Jr.' se conserva desde el cráneo hasta el primer tercio de la cola, mientras que de 'Ed Sr.' se tiene desde la espalda hasta la punta de la cola. Además, revela la presencia de una cresta carnosa a lo largo del cuello y la espalda, que se transforma en una hilera de espinas queratinosas sobre la cola. A su vez, identifica escamas diminutas en el cuerpo y otras más grandes en los flancos de la cola.

Según la UNED, uno de los descubrimientos más "llamativos" fueron las pezuñas de las patas traseras, que tenían forma de casco plano similar al de un caballo. Estas estructuras, las más antiguas conocidas en un vertebrado terrestre, amplían la comprensión de la locomoción de los dinosaurios herbívoros.

El estudio arroja luz sobre la apariencia de Edmontosaurus annectens y a la vez propone un modelo detallado para comprender cómo pueden conservarse tejidos blandos en condiciones naturales. Esta "receta" para la momificación por máscaras de arcilla abre nuevas vías para identificar y estudiar fósiles similares en otros yacimientos.

Aunque este tipo de fósiles se conoce desde principios del siglo XX, este hallazgo confirma que un número importante de ejemplares procede de una misma área, bautizada ahora como "zona de momificación". Los autores prevén que futuras excavaciones en Wyoming y otras regiones aporten más ejemplares con conservación excepcional, lo que permitirá mejorar los modelos biomecánicos y avanzar en el conocimiento de la paleobiología de los dinosaurios.