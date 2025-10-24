Autoridades mexicanas detienen en Tamaulipas a cuatro personas del Cartel del Golfo

Ciudad de México, 24 oct (EFE).- En tres operaciones simultáneas en el estado mexicano de Tamaulipas (noreste del país), fuerzas de seguridad detuvieron a cuatro personas que presuntamente formaban parte de la célula delictiva Cartel del Golfo, dedicada al tráfico de armas y drogas.

Fuentes cercanas al caso informaron a EFE que los detenidos son Juana María García, alias La Conta; Guillermo Gamaliel García Grimaldo; Aldri Jhair De La Cruz Flores y Alán Alexis Figueroa Martínez.

García sería presuntamente la operadora de las actividades de tráfico de armas y lavado de dinero para el grupo delictivo.

Tras la investigación de la inteligencia mexicana y vigilancias en los lugares sospechosos se lograron ubicar “tres inmuebles en el municipio de Matamoros que eran utilizados por una célula delictiva para realizar actos ilícitos”, informaron las autoridades del país a través de un comunicado conjunto.

En una operación simultánea, los agentes ejecutaron las órdenes de cateo en las colonias (barrios) Jesús Vega Sánchez y Moderno.

Durante las inspecciones se decomisaron siete armas de fuego, cargadores, 150 cartuchos de diversos calibres, un vehículo, una caja fuerte, 20.600 dólares, seis computadoras portátiles, seis equipos telefónicos y diversa documentación.

Una vez arrestados, junto con lo incautado, fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente. Así mismo, los domicilios quedaron bajo custodia de las autoridades.

En la operación participaron elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Secretaría de Marina (Semar), Fiscalía General de la República (FGR), Guardia Nacional (GN) y la Fiscalía General de Justicia del Estado. EFE